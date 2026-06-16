मराठवाडा

Sambhajinagar MD drug bust: झाल्टा फाटा येथे एमडी पावडरची तस्करी उधळली; दोघे जेरबंद, ७.३९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

झाल्टा फाटा येथे सापळा रचून एमडी पावडरची वाहतूक करणारे दोघे अटकेत; ६२.२७ ग्रॅम मेफेड्रोन, कार, मोबाईल व रोख रक्कम असा ७.३९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Statutory NDPS Incarceration: Filing Case 361/2026 Under Chalthana Police Jurisdiction

Statutory NDPS Incarceration: Filing Case 361/2026 Under Chalthana Police Jurisdiction

Sakal

दिनेश शिंदे
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चित्तेपिपंळगाव : अमली पदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश मिळाले आहे. झाल्टा फाटा ता . छत्रपती संभाजीनगर परिसरात सापळा रचून एमडी (मेफेड्रोन) पावडरची वाहतूक व विक्री करणाऱ्या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ७ लाख ३९ हजार ५३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील ही महत्त्वपूर्ण कारवाई मानली जात आहे.

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