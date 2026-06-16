Sambhajinagar MD drug bust: झाल्टा फाटा येथे एमडी पावडरची तस्करी उधळली; दोघे जेरबंद, ७.३९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

चित्तेपिपंळगाव : अमली पदार्थांविरोधात सुरू असलेल्या मोहिमेत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश मिळाले आहे. झाल्टा फाटा ता . छत्रपती संभाजीनगर परिसरात सापळा रचून एमडी (मेफेड्रोन) पावडरची वाहतूक व विक्री करणाऱ्या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे ७ लाख ३९ हजार ५३० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, अमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील ही महत्त्वपूर्ण कारवाई मानली जात आहे..पोलिस निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार, काही व्यक्ती एमडी पावडर घेऊन झाल्टा फाटा परिसरात येणार असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिस अधीक्षक प्रकाश भा. जाधव आणि अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली. पथकाने १५ जून रोजी सायंकाळच्या सुमारास परिसरात सापळा रचून संशयित वाहनावर लक्ष ठेवले..संशयित कार अडवून तपासणी करण्यात आली असता वाहनातून एमडी पावडर आढळून आली. पोलिसांनी तत्काळ दोघांना ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यांची ओळख अर्जुन मिट्टी सावळकर (वय २८, रा. पाचोड, ता. पैठण) आणि नरेश मांगीलाल बिश्नोई (वय २९, रा. जालोर, राजस्थान) अशी पटली..कारवाईदरम्यान आरोपींकडून ६२.२७ ग्रॅम मेफेड्रोन पावडर, एक चारचाकी वाहन, दोन मोबाईल फोन, डिजिटल वजनकाटा तसेच रोख रक्कम असा एकूण ७.३९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या अमली पदार्थाची बाजारातील किंमत मोठी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..या प्रकरणी चिकलठाणा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ३६१/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींविरुद्ध अंमली पदार्थ व मन:प्रभावी पदार्थ प्रतिबंधक (एनडीपीएस) कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, या रॅकेटमागील इतर संशयितांचा शोध घेण्यासाठी तपासाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे..ही कारवाई स्थानिक गुन्हे शाखा, चिकलठाणा पोलीस ठाणे, न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळा (एफएसएल) पथक तसेच इतर अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त सहभागातून यशस्वीपणे पार पडली. अमली पदार्थांच्या अवैध साखळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी अशा कारवाया पुढेही सुरू राहतील, असा इशारा पोलिस प्रशासनाने दिला आहे. हि कारवाई छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, , अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी, पोलीस निरीक्षक,विजयसिंग राजपुत, महेश घुगे, कासीम शेख, सचिन राठोड, सुनील गोरे, अंगद तिडके, रवी लोखंडे, बलबिरसिंग बहुरे, शिवाजी मगर, योगेश तरमळे, सचिन ढवळे, दिपक देशमुख, प्रतिक जाधव आणि साक्षी राठोड या पथकाच्या समन्वयपूर्ण प्रयत्नांमुळे संबंधित कारवाई यशस्वीरीत्या पार पडली. त्यांच्या तत्परतेमुळे आणि कर्तव्यदक्षतेमुळे पोलीस दलाची प्रतिमा अधिक उंचावली असून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या कार्याचे कौतुक करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.