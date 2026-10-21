मराठवाडा

Crime News: दांडियातील वादातून मित्राचा हल्ला; २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Chhatrapati Sambhajinagar Crime,, Sangharshnagar Incident: छत्रपती संभाजीनगरच्या संघर्षनगरमध्ये वादातून मित्राने रॉडने डोक्यावर आणि मानेवर प्रहार केल्याने २० वर्षीय पुष्कर गाडे याचा मृत्यू झाला.
Police Arrest Suspect After 20-Year-Old Man Dies in a Fight in Sangharshnagar, Chhatrapati Sambhajinagar

Police Arrest Suspect After 20-Year-Old Man Dies in a Fight in Sangharshnagar, Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील संघर्षनगर भागातील घटनेत शिवी देत दांड्याने मारल्याच्या रागातून मित्राच्या डोक्यात त्याच दांड्याने जोरदार प्रहार करत खून केल्याची घटना २० ऑक्टोबरला पहाटे दोनच्या सुमारास घडली. पुष्कर सतीश गाडे ऊर्फ दद्या (वय २०, रा. संघर्षनगर, गल्ली नं. २) असे मृताचे नाव आहे. आरोपी महेश पवार ऊर्फ भोऱ्या

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