Crime News: दांडियातील वादातून मित्राचा हल्ला; २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील संघर्षनगर भागातील घटनेत शिवी देत दांड्याने मारल्याच्या रागातून मित्राच्या डोक्यात त्याच दांड्याने जोरदार प्रहार करत खून केल्याची घटना २० ऑक्टोबरला पहाटे दोनच्या सुमारास घडली. पुष्कर सतीश गाडे ऊर्फ दद्या (वय २०, रा. संघर्षनगर, गल्ली नं. २) असे मृताचे नाव आहे. आरोपी महेश पवार ऊर्फ भोऱ्या .रागातून मित्राचा खून (रा. संजयनगर, गल्ली नं. २०) यास पोलिसांनी अटक केली. याप्रकरणी मृत पुष्करचे वडील सतीश उत्तम गाडे (४६, रा. संघर्षनगर) यांनी फिर्याद दिली. आरोपी भोऱ्या आणि मृत पुष्कर हे जिवलग मित्र होते. मृत पुष्कर याने भोऱ्याला ‘दांडिया खेळताना माझ्या मैत्रिणीला एकाने छेडलेय, आपल्याला त्याला बघायचंय, त्यासाठी तू सोबत चल,’ असे म्हटले. त्यावर भोऱ्याने नाही-हो करत टाळाटाळ केली..काही वेळाने दोघांत वाद झाला असता, पुष्करने भोऱ्याला शिवी देत रॉडने गुडघ्यावर मारले. त्याचा राग आल्याने भोऱ्याने तोच रॉड घेऊन पुष्करच्या डोक्यात, मानेवर मारले. त्यामुळे पुष्कर खाली पडला. त्याच्या डोक्यातून रक्त येत असल्याने मी तिथून पळून गेलो, असे त्याने सांगितल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात भोऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्याला न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवस पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.