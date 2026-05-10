विहीर ढासळली! मलब्याखाली दबून वडिलांसह दोन मुलांचा मृत्यू; संभाजी नगरच्या सिल्लोडमधील घटना

सचिन चोबे, सुनिल पांढरेसिल्लोड: तालुक्यातील धानोरा येथे शनिवारी (ता.09) रात्रीच्या सुमारास घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. विहिरीतील साचलेले पाणी काढण्यासाठी गेलेल्या बाप आणि दोन मुलांवर अचानक विहीर ढासळून मातीचा ढिगारा कोसळल्याने ही हृदयद्रावक घटना घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे..मृतांमध्ये बाजीराव सर्जेराव काकडे (वय 49), आजिनाथ बाजीराव काकडे (वय 26) आणि शाम बाजीराव काकडे (वय 22) यांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजीराव काकडे यांच्या शेतात नव्याने विहिरीचे काम सुरू होते. पन्नास फूट खोलीपर्यंत खोदकाम पूर्ण झाले होते आणि विहिरीला चांगले पाणीही लागले होते. त्याचबरोबर विहिरीच्या कठड्याचे बांधकामही सुरू होते..शनिवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास विहिरीत साचलेले पाणी काढण्यासाठी तिघेही विहिरीत उतरले होते. मात्र काम सुरू असतानाच अचानक विहिरीचा कठडा आणि बाजूचा भाग कोसळून संपूर्ण मातीचा ढिगारा त्यांच्यावर पडला. त्यामुळे तिघेही मातीखाली दबले गेले.रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने बाजीराव काकडे यांच्या पत्नी त्यांचा शोध घेण्यासाठी शेतात गेल्या. तेव्हा विहीर ढासळल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तातडीने आरडाओरडा करत ग्रामस्थांना माहिती दिली. ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत माती बाजूला सारून तिघांना बाहेर काढले आणि उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात हलवले. मात्र डॉक्टरांनी तपासणीनंतर तिघांनाही मृत घोषित केले..या घटनेत एकाच कुटुंबातील तिघेही गेल्याने काकडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. घरातील कर्ते पुरुष आणि दोन तरुण मुलांचे निधन झाल्याने घर अक्षरशः ओस पडले आहे. बाजीराव काकडे यांच्या पत्नींवर आयुष्यभराचा संसार एका क्षणात उद्ध्वस्त होण्याची वेळ आली असून त्या पूर्णपणे एकट्या पडल्या आहेत.मेहनती, साधे आणि सर्वांशी आपुलकीने वागणारे काकडे कुटुंब अचानक काळाच्या पडद्याआड गेल्याने धानोरा गावासह परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या पार्थिवावर रविवारी सकाळी 11 वाजता धानोरा गावातील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.