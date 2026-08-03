Video: दीड फुटाचा नाग बेडकाने जेरीस आणला; सर्पमित्रांनी दिलं जीवदान; छत्रपती संभाजी नगरमधील व्हिडीओ व्हायरल

Role Reversal in Nature: साप किंवा नाग बेडकाला खातो, असं आपण यापूर्वी ऐकलेलं आणि बघितलेलं आहे. परंतु छत्रपती संभाजी नगरमधील एक व्हायरल व्हिडीओ बघितला तर नक्कीच आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. एका बेडकाने तोंडामध्ये चक्क फणाधारी नागाचं पिल्लू धरलं. ते पिल्लू जिवाच्या आकांताने विव्हळतंय, परंतु बेडूक त्याला सोडत नाही. शेवटी सर्पमित्रांनी त्या नागाच्या पिलाची सुटका केली..छत्रपती संभाजीनगर शहरातील बीड बायपास परिसरातील डायकोर्ट कॉलनीमध्ये रविवारी एक दुर्मीळ आणि आश्चर्यचकित करणारा प्रसंग समोर आला. सुमारे एक ते दीड फूट लांबीचे नागाचे पिल्लू एका मोठ्या बेडकाने तोंडात पकडल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आले. हा प्रकार पाहण्यासाठी परिसरात मोठी गर्दी झाली..Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात मुसळधार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज; पाहा कसे असेल उद्याचे हवामान .घटनेची माहिती मिळताच लाइफ केअर अॅनिमल असोसिएशनचे सर्पमित्र दाऊद शेख तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी कौशल्याने बेडकाच्या तावडीतून नागाच्या पिल्लाची सुरक्षित सुटका केली. त्यानंतर बेडूक आणि नागाचे पिल्लू या दोघांनाही कोणतीही इजा न होऊ देता, सुरक्षितपणे सातारा परिसरातील डोंगरात सोडण्यात आले..Delhi Capitals: IPL 2027 आधी मुंबईच्या ४ युवा खेळाडूंना मोठी संधी; दिल्ली कॅपिटल्सच्या ट्रायल्समध्ये गांगुली-युवराज घेणार कसोटी!.हा प्रसंग घडत होता तेव्हा बघ्यांची भलती गर्दी जमली होती. अनेकांनी आपल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यामध्ये व्हिडीओ शूट केला. निसर्गामध्ये कधीकधी अशाच विरोधाभास दर्शवणाऱ्या घटना घडत असतात. हा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.