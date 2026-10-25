Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हिवाळ्यातच पाणीटंचाईचे चटके! १४ गावे, ९ वाड्या-वस्त्यांना २१ टँकरचा आधार

-बाळासाहेब काळेकरमाड: पावसाळ्यात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील ग्रामीण भागात हिवाळ्यातच पाणीटंचाईचे तीव्र चटके जाणवू लागले आहेत. सध्या तालुक्यातील १४ गावे आणि नऊ वाड्या-वस्त्यांमधील ५२ हजार ५३४ नागरिकांची तहान २१ टँकरच्या ३७ खेपांद्वारे भागविली जात आहे. उन्हाळ्यापूर्वीच पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असताना आता पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. जलस्रोतांमधील पाणीसाठा कमी होत असल्याने आगामी काळात नागरिकांसह जनावरांसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.लाडसावंगी, कोनेवाडी, हिरापूर, गोलटगाव, वडाचीवाडी, एकोड, एकोड तांडा क्रमांक एक, दोन व तीन, फत्तेपूर, रामपूर, शेकटा, बाळापूर वसाहत, दरकवाडी, कौटगाव-अंबड, कौटगाव-जालना आणि सांजखेड या भागांत सध्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. विहिरी, तलाव आणि अन्य जलस्रोतांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा नसल्याने नागरिकांना टँकरच्या खेपांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रशासनाला सातत्याने नियोजन करावे लागत आहे..दहा गावांच्या प्रस्तावांवर निर्णयाची प्रतीक्षापाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असताना आणखी दहा गावांनी टँकर सुरू करण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली आहे. कार्होळ, शेंद्राबन, शेंद्रा कमंगर, पिसादेवी, पाचोड, करंजगाव, चारठा, पिंपळगाव पांढरी, सहस्रमुळी आणि शिवाजीनगर-शेंद्रा कमंगर या गावांच्या प्रस्तावांवर निर्णय होणे बाकी आहे. या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्यास टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणाऱ्या गावांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवरपिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची धावपळ सुरू असतानाच ग्रामीण भागातील पशुधनासाठी पाण्याची उपलब्धता हा चिंतेचा विषय बनत आहे. गावांमधील विहिरी, तलाव आणि शेतशिवारातील जलस्रोत आटू लागल्यास जनावरांना पाणी कुठून उपलब्ध करून द्यायचे, असा प्रश्न पशुपालकांसमोर उभा राहू शकतो. उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने प्रशासनाने केवळ नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचेच नव्हे, तर पशुधनासाठीही पाण्याचे नियोजन करावे, अशी मागणी होत आहे. आवश्यक ठिकाणी पाण्याची पर्यायी व्यवस्था आणि टँकरद्वारे पुरवठ्याची शक्यता तपासण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..लाहुकी प्रकल्पावर अवलंबून २२ गावांना चिंताभांबर्डा-बनगाव परिसरातील लाहुकी मध्यम प्रकल्पावर अवलंबून असलेल्या २२ गावांवरही पाणीटंचाईचे सावट आहे. सध्या या गावांना पिण्याच्या पाण्याबाबत तात्पुरता दिलासा मिळत असला, तरी धरणातील पाणीसाठा मर्यादित आहे. त्यातच अवैध पाणीउपसा सुरू राहिल्यास डिसेंबरमध्येच या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी राखून ठेवण्यासाठी अवैध पाणीउपशावर नियंत्रण आणण्याची मागणी होत आहे..टँकरची मागणी करणाऱ्या गावांच्या प्रस्तावांची नियमानुसार तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाते. पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यावर भर दिला जात आहे,- शिवानंद बिडवे तहसीलदार छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण.Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पाणीटंचाई असलेल्या गावांतील परिस्थिती आणि जलस्रोतांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जात आहे. काही ठिकाणी तलावातील अनधिकृत विद्युतपंप संबंधित विभागाच्या सहकार्याने काढून पाणी नागरिकांसाठी सुरक्षित ठेवले जात आहे. गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू आहे,” - शिवाजी साळुंके गट विकास अधिकारी छत्रपती संभाजीनगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.