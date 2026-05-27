Jafrabad Crime: चोरट्यांकडून मिरची व्यापाऱ्याची हत्या; जाफराबाद वरुड रोडवर मध्यरात्री थरार, चोरट्याने केले तब्बल सात वार

जाफराबाद: चोरीस गेलेल्या बुलेट चा शोध घेण्यासाठी मध्यरात्री पुतण्यासह गेलेल्या मिरची व्यापाऱ्याची चाकूचे वार करत चोरट्यांनी न हत्या केल्याची घटना जाफराबाद वरुड रोडवर घडली. यामध्ये शहरातील मिरची व्यापारी शेख मोहसीन शेख मजीद (वय 47 वर्ष) यांचा उपचारासाठी जालना येथे नेत असताना मृत्यू झाला. तर त्यांचा पुतण्या शेख सोहेल गंभीर जखमी झाला आहे. .जाफराबाद शहरात मंगळवारी मध्यरात्रीनंतर घडलेल्या थरारक घटनेने संपूर्ण शहर हादरले आहे. बुलेट दुचाकी चोरी करणाऱ्या चोरट्यांचा पाठलाग करणाऱ्या मिरची व्यापारी शेख मोहसीन शेख मजीद (वय ४६) यांची धारदार शस्त्राने वार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हल्ल्यात त्यांचा पुतण्या शेख साहिल (वय २२) हा देखील जखमी झाला असून त्याच्यावर जालना येथे उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिनांक २७ मे २०२६ रोजी रात्री अंदाजे १ ते २ वाजेच्या दरम्यान जाफराबाद शहरातील सिद्धार्थ नगर, चिखली रोड परिसरातील घरासमोर उभी असलेली बुलेट दुचाकी काही चोरटे चोरून घेऊन जात होते. ही बाब वाहन मालक शेख मोहसीन यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी आपल्या पुतण्या शेख साहिलसह चोरट्यांचा पाठलाग सुरू केला..चिखली रोडवरील जंजाळवाडी परिसरात शेख मोहसीन यांनी चोरट्यांना गाठले असता आरोपींनी स्वतःजवळील धारदार शस्त्राने दोघांवर जीवघेणा हल्ला केला. या हल्ल्यात शेख मोहसीन यांच्या डोक्यावर, मानेवर, पाठीवर व डाव्या दंडावर अशा तब्बल सात ठिकाणी वार करण्यात आले. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांना उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जालना येथे नेत असताना रस्त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.या हल्ल्यात जखमी झालेल्या शेख साहिल शेख मोबिन यांच्यावर जालना येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले असून संपूर्ण जाफराबाद शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून फरार आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. या प्रकरणी अनोळखी इसमांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली जाफराबाद पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सतीश जाधव पुढील तपास करीत आहेत..मयत शेख मोहसीन हे जाफराबाद येथील न्यू हायस्कूलमध्ये कार्यरत असलेले शेख मोबिन सर यांचे लहान बंधू होते. शेख मोहसीन यांच्या अशा अचानक व दुर्दैवी निधनामुळे जाफराबाद शहरासह संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.