Mobile Blast : खिशातच ठेवलेल्या चिनी कंपनीच्या मोबाईलचा स्फोट; तरुण थोडक्यात बचावला

Smartphone Blast Marathi news: जिन्स पॅन्टच्या खिशात ठेवलेल्या मोबाईलचा अचानक स्फोट झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. १६) रात्री आठच्या सुमारास जेवळी (ता. लोहारा, जि. धाराशिव) येथे घडली.या दुर्घटनेत एक तरुण किरकोळ जखमी झाला असून, त्याने दाखवलेल्या प्रसंगसावधानाने पुढील मोठा अनर्थ टळला. 'रियलमी' कंपनीचा हा मोबाईल खिशात ठेवलेला असतानाच हा प्रकार घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..जेवळी (ता. लोहारा) येथील गुरु सिद्धेश्वर विरक्त मठात गुरुपौर्णिमा महोत्सवाच्या नियोजनासाठी गुरुवारी (ता. १६) रात्री गावातील नागरिकांची बैठक सुरू होती. या बैठकीसाठी दक्षिण जेवळी येथील सोमनाथ वसंत गुंजोटे (वय २५) हा तरुण उपस्थित होता. बैठक सुरू असताना अचानक सोमनाथच्या जिन्स पॅन्टच्या खिशातून मोठ्या प्रमाणात धूर निघू लागला आणि क्षणातच आवाजासह मोबाईलचा स्फोट झाला..खिशात अचानक आग लागल्याने सोमनाथ सुरुवातीला पुरता गांगरून गेला. मात्र, अत्यंत घाईच्या प्रसंगातही त्याने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे जळत असलेला मोबाईल तातडीने खिशातून बाहेर काढून फेकला. स्फोटामुळे सोमनाथच्या कपड्यांनी पेट घेतला होता. बैठकीला उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी तातडीने धाव घेत कपड्यांची आग विझवली आणि त्याला धीर दिला..या घटनेत सोमनाथच्या शर्ट व पॅन्टचा काही भाग जळाला असून, त्याच्या हाताचे बोट व मांडीच्या त्वचेला किरकोळ इजा झाली आहे. त्याला येथील स्थानिक दवाखान्यात उपचार देण्यात आले. आजच्या आधुनिक युगात स्मार्टफोन हा प्रत्येकाच्या जगण्याचा अविभाज्य भाग झाला आहे. मात्र, मोबाईलची वेळेवर देखभाल न करणे, ओव्हरचार्जिंग, स्थानिक बनावटीच्या बॅटऱ्यांचा वापर किंवा बॅटरी फुगलेली असतानाही दुर्लक्ष करणे यांमुळे अशा स्फोटांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे..नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण -अंगावर असलेल्या कपड्यांच्या खिशात मोबाईल अचानक पेट घेतोच कसा, या विचाराने परिसरातील नागरिकांमध्ये कमालीची भीती निर्माण झाली आहे. जर हा स्फोट रात्री झोपताना उशाशी किंवा वाहन चालवताना झाला असता, तर किती मोठा अनर्थ झाला असता, या कल्पनेनेच नागरिक भयभीत झाले आहेत. कंपन्यांनी मोबाईल सुरक्षेबाबत अधिक ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.