Bidkin News : चित्तेगाव–बिडकीन मार्गावरील कामामुळे वाहतूक बदल; २६ नोव्हेंबर ते ११ डिसेंबरपर्यंत जड वाहतुकीवर बंदी

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - चित्तेगाव व बिडकीन परिसरामध्ये सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे येथील वाहतूक विस्कळीत होत असून रोज दोन ते तीन तास वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये तसेच अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी जड वाहतुकीचे मार्ग परिवर्तन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी विडकीन यांनी पाठविलेल्या पत्र क्र. ३९३३/२०२७ दिनांक २७/११/२०२७ अन्वये चित्तेगाव येथील व्हिडीओकॉन गेट क्र. ०१ ते जिल्हा परिषद शाळा चित्तेगाव या दरम्यानचे तसेच बिडकीनमधील साई मंदिर ते नवीन टोल नाका दरम्यानचे रस्त्याचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. या कामामुळे चित्तेगाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे..सदर परिस्थिती पाहता, रस्त्याच्या दुरुस्तीमुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होऊन अपघात होण्याची शक्यता आहे. हा संपूर्ण परिसर अपघात-प्रवण असल्याने वाहतूक व्यवस्थित नियंत्रित करणे आवश्यक असल्याचे पोलीस विभागाने स्पष्ट केले आहे.याच अनुषंगाने, दि. २६ नोव्हेंबर २०२७ रोजीच्या रात्री १२.०१ पासून ते दि. ११ डिसेंबर २०२७ रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत संबंधित मार्गावरून सर्व जड वाहनांची वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार मे. राठोड यांनी काढले आहेत.मुंबई पोलीस अधिनियम १९७१ चे कलम ३३(१)(व) अन्वये जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार जड वाहतुकीसाठी खालील पर्यायी मार्गांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे..जड वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग१. छत्रपती संभाजीनगर → पैठण जाणारी जड वाहतूकवाळूज – ईमामपुरवाडी – रांजनगाव – शेक्टा – बिडकीन – पैठण मार्गे वळविण्यात येणार.२. पैठण → छत्रपती संभाजीनगर येणारी जड वाहतूकपैठण – बिडकीन – शेक्टा – रांजनगाव – ईमामपुरवाडी – वाळूज मार्गे.३. छत्रपती संभाजीनगर → पैठण (पर्यायी राष्ट्रीय मार्ग)कचनेर कमान – कचनेर – पोरगाव चौफुली – निलजगाव – विडकीन मार्गे.४. पैठण → छत्रपती संभाजीनगर (पर्यायी राष्ट्रीय मार्ग)बिडकीन – निलजगाव – पोरगाव चौफुली – कचनेर – कचनेर कमान – राष्ट्रीय महामार्ग ७२ मार्गे..५. हलकी वाहतूक — संभाजीनगर ते पैठणगेवराई तांडा – गिरनेरा – पैठणमार्गे.६. हलकी वाहतूक — पैठण ते संभाजीनगरपैठण – बिडकीन – निलजगाव – बोकुडजळगाव – गिरनेरा – गेवराई तांडा मार्गे.पोलीस अधीक्षक राठोड यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, नमूद कालावधीत जड वाहनांची मूळ मार्गावरील वाहतूक संपूर्णपणे बंद राहणार असून पर्यायी मार्गाचा वापर बंधनकारक राहील. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..