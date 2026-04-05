Latur Crime: उदगीर शहरात दाेन गटात वादावादी; शासकीय वाहनावर दगडफेक, ४७ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल!

-युवराज धोतरेउदगीर, (जि. लातुर) : शहरातील मुसानगर परिसरात शनिवारी (ता.४) रात्री उशिरा दोन गटांमध्ये झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेत शासकीय कामात अडथळा निर्माण करून शासकीय वाहनाचे नुकसान केल्याप्रकरणी तब्बल ३७ आरोपींसह ८ ते १० अनोळखी व्यक्तींविरुद्ध उदगीर शहर पोलीस स्टेशन येथे गंभीर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी रोजी रात्री पावणेअकराच्या सुमारास मौलाना आझाद शाळेजवळ, मुसानगर येथे आरोपींनी बेकायदेशीर जमाव जमवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन केले. यावेळी दोन गटांमध्ये जोरदार दगडफेक झाली..या गोंधळात आरोपींनी शासकीय जीपवर दगडफेक करून वाहनाचे सुमारे १५ हजार रुपयांचे नुकसान केले. तसेच शासकीय कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिसांवरही हल्ला करत फिर्यादी पोलीस अंमलदार सतिश भानुदास पवार (वय-४०) यांना जखमी केले. यामुळे शासकीय कामात मोठा अडथळा निर्माण झाला..या प्रकरणी आझम जहागीरदार, आसिफ शेख, शार्दूल शेख, आशा उर्फ अस्लम शेख, रोशन शेख उर्फ बिलाल, मोहित जहागीरदार, जाकेर जहागीरदार, बाबर शेख, आरिफ शेख, एजाज शेख, मोहेल शेख, साहील शेख, मोईन शेख, जुबेर शेख, इब्राहिम शेख, फिरोज शेख मोहसीन शेख, मोहेल शेख, बबलू ऊर्फ महमद रफी, सोहेल लददाफ, वजीर शेख, दस्तगीर शेख, रईस पटेल, सईद जहागीरदार, तोहिद जागीरदार, आदिल शेख, मोनू कालीया, मज्जू कडबेवाल, गौस शेख, अयाज शेख ऊर्फ वाळूवाला, साहिल मणियार, सय्यद अली, सय्यद इस्माईल, इरफान शेख, किशोर मोतीराम, दिनेश कांबळे, सुमीत कांबळे एकूण ३७ व इतर ८ ते १० या जणांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता मधील विविध कलमांसह सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक अक्षय पाटील हे करीत असून संबंधित आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना करण्यात आली आहेत.दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे.