Jalna News : महापालिकेत भाजप-शिवसेनेचा राडा; महात्मा फुले मार्केट वरून जुंपली

जालना - महापालिकेने सोमवारी(ता.सहा) आयोजित केलेल्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील महात्मा फुले मार्केट उभारणी प्रश्नावर चर्चा दरम्यान भाजप-शिवसेनेचे नगरसेवकामध्ये हमरी तुमरी झाली. भाजपचे नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल आणि शिवसेनेचे विरोध पक्षनेते कमलेश खरे यांच्यातील यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी चक्क उपमहापौर राजेश राऊत यांना व्यासपीठावरून खाली यावे लागले..पंधरा वर्षांपूर्वी शहरातील महात्मा फुले मार्केट पाडण्यात आले होते. या मार्केटचे उभारणीसाठी राज्य शासन स्तरावर महापालिकेने काय पाठपुरावा केला? असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल यांनी केला. त्यावर अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिल्यानंतर शिवसेनेचे गटनेते दुर्गेश काठोठीवले यांनी तत्कालीन नगराध्यक्ष भास्कर आंबेकर यांच्या काळात घेतलेल्या ठरावानुसार महात्मा फुले मार्केटची उभारणी होणार की नवीन ठराव घेण्यात आला आहे? याची माहिती सभागृहाला द्यावी अशी मागणी केली..यावर भाजप आणि शिवसेना नगरसेवकांची जुंपली. तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेच्या कार्यकाळात कोणत्या निकषानुसार महात्मा फुले मार्केट पाडण्यात आले? असा प्रश्न भाजपचे नगरसेवक महावीर ढक्का यांनी केला. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक सुरू झाली. महात्मा फुले मार्केट धोकादायक झाले होते म्हणून पाडण्यात आल्याचा दावा शिवसेनेचे गटनेते दुर्गेश काठोठीवले यांनी केला. शिवाय पंधरा वर्षे तुमची सत्ता होती. तुम्ही का आतापर्यंत बांधलं नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला?.यामध्ये भाजपचे नगरसेवक अक्षय गोरंट्याल आणि शिवसेनेचे विरोधी पक्षनेते कमलेश खरे यांच्यात ही शाब्दिक बाचाबाची झाली. बाचाबाचीचे रूपांतर एकमेकांना खुन्नस देण्यापर्यंत गेल्यानंतर भाजपच्या सर्व नगरसेवकांनी मध्यस्थी केली. शिवाय उपमहापौर राजेश राऊत यांनी व्यासपीठ सोडून दोन्ही नगरसेवकांना शांत करून जागेवर बसवले.दरम्यान महापौर वंदना मगरे यांनी दोन्ही नगरसेवकांना जागेवर बसण्याच्या सूचना करत सभागृहाचे कामकाज नियमानुसार सुरू करण्याचे निर्देश दिले. जर काम असे चालणार असेल तर सभागृह तहक केले जाईल अशी तंबी ही महापौर वंदना मगर यांनी दिल्यानंतर हा वाद मिटला..अर्ध्यातून आयुक्त गेल्या बैठकीलामहापालिकेच्या आयुक्तपदी अंजली शर्मा यांनी सोमवारी पदवार घेतला. पदभार घेतल्यानंतर पहिल्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजाचा गोंधळ पाहिल्यानंतर त्यांनी महापौर वंदना मगरे यांची परवानगी घेऊन महत्त्वाची मीटिंग असल्याचे सांगून सभागृह सोडले.