Beed Municipal Council : बीड नगरपालिकेत ‘आपसातच’ जुंपली; ठरावातील फेरबदलावरून उपनगराध्यक्ष अन् सभापती भिडले

- नितीन चव्हाणबीड - बीड नगरपालिकेच्या राजकारणात विरोधकांनी शड्डू ठोकण्याची अजिबात गरज उरलेली नाही, कारण सत्ताधारी पक्षातीलच धुरंधर एकमेकांची वस्त्रहरण करण्यात व्यस्त आहेत. बीड नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा हाच जुना तमाशा पाहायला मिळाला. नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यातील सुप्त संघर्ष पेटलेला असतानाच, आता चक्क मंजुरीसाठी आलेल्या ठरावात फेरबदल केल्याच्या कारणावरून स्वच्छता सभापती आणि उपनगराध्यक्ष यांच्यात सभागृहातच जोरदार खडाजंगी रंगली. विरोधक शांतपणे या अं अंतर्गत नाट्याचा आनंद घेत असताना, सत्ताधाऱ्यांच्याच गोंधळामुळे पालिकेची सभा मात्र चांगलीच गाजली..झाले असे की, नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहराच्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरू होती. मात्र, अजेंड्यावरील एका अत्यंत महत्त्वाच्या ठरावाचे वाचन होत असताना उपनगराध्यक्षाच्या हे लक्षात आले की, मूळ ठरावातील मजकुरात परस्पर बदल करण्यात आला आहे. मग काय? या बदलाचा रोख थेट नगराध्यक्षाच्या दिशेने गेल्याने सभागृहात एकाएकी राजकीय तापमान वाढले..आमच्या परवानगीशिवाय आणि विषय समितीला अंधारात ठेवून ठरावात फेरबदल करण्याचे धाडस झालेच कसे?असा थेट सवाल उपनगराध्यक्षांनी डागला. यावरून स्वच्छता सभापतीही आक्रमक झाले आणि दोघांमध्ये शब्दाला शब्द वाढून शाब्दिक चकमक उडाली. नेमक्या याच मुद्द्यावरून एकाच पक्षातील लोकप्रतिनिधी एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याच्या आविर्भावात आल्याने काही काळ सभागृहात प्रचंड गदारोळ माजला. वास्तविक पाहता सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचे काम विरोधी पक्षाचे असते..मात्र, बीड नगरपालिकेत उलटी गंगा पाहायला मिळत आहे. येथे विरोधकांना तोंड उघडण्याची वेळच येत नाही कारण सत्ताधारी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि विषय सभापतीच आपापसातील हिशोब चुकते करण्यात मग्न असतात. सत्ताधाऱ्यांच्या या अंतर्गत साठमारीमुळे शहराच्या महत्त्वाच्या विकासकामांच्या ठरावांवर निर्णय होण्याऐवजी सभा केवळ वादावादीतच गुंडाळावी लागत आहे. सभागृहात विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांचाच गोंधळ मोठा या चित्राने बीडकर जनतेमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात..विकासाचे प्रश्न ऐरणीवर, सत्ताधाऱ्यांना खुर्चीचीच घाईबीड शहरातील रस्ते, कचरा, पाणी आणि मूलभूत सुविधांचे तीन तेरा वाजलेले असताना नगरपालिकेच्या सभेत मात्र केवळ आपापले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू आहे. एकाच पक्षाची सत्ता असूनही नगराध्यक्ष विरुद्ध उपनगराध्यक्ष आणि सभापती यांच्यातील ही उघड गटबाजी आता चव्हाट्यावर आली आहे..विरोधी पक्ष निवांत; सत्ताधाऱ्यांचाच ‘शो’बीड नगरपालिकेत शहराच्या विकासाचे प्रश्न बाजूला पडले असून, सत्ताधाऱ्यांचा आपापसातील राजकीय ड्रामाच चांगलाच रंगत आहे. सर्वसाधारण सभेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचे काम विरोधी पक्षाचे असते. मात्र येथे विरोधकांना तोंड उघडण्याची वेळच येत नाही. नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि सभापती हेच एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात आणि राजकीय हिशोब चुकते करण्यात मग्न आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या या अंतर्गत साठमारीमुळे विरोधी पक्ष निवांतपणे हा शो पाहत असून, नगरपालिकेच्या कारभाराचे हसे होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.