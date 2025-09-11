मराठवाडा

Omerga News : ढगफुटीमुळे आलूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; वाहतूक ठप्प

Agricultural Disaster : मुरूम तालुक्यातील आलूर शिवारात झालेल्या ढगफुटीमुळे उडीद, सोयाबीन, ऊस यासह घरांचे व रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, शेतकरी हतबल झाले आहेत.
Omerga News

Omerga News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महेश मोटे

मुरूम : आलूर, ता. उमरगा येथे सलग दोन दिवसापासून बुधवारी (ता. १०) रोजी पहाटे तीन ते पाचच्या दरम्यान व गुरुवारी (ता. ११) रोजी पहाटेच्या सुमारास आलूर शिवारात अक्षरशः ढगफुटी होऊन उडीद, सोयाबीन, तुर, ऊस या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तीन तास मुसळधार पावसामुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी रानावर काढून टाकलेले उडीद, सोयाबीनची पिके अक्षरशः पाण्यामध्ये वाहून गेली. अनेक शेतकऱ्यांचे शेतबंधारे फुटुन मोठ्या प्रमाणावर सुपीक माती वाहून गेली आहे. काही शेतीला तलावाचे स्वरूप निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Heavy rainfall impact on education
Monsoon impact on agriculture
Flood damage to crops
Crop Insurance Compensation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com