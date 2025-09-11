Omerga News : ढगफुटीमुळे आलूर परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान; वाहतूक ठप्प

महेश मोटे मुरूम : आलूर, ता. उमरगा येथे सलग दोन दिवसापासून बुधवारी (ता. १०) रोजी पहाटे तीन ते पाचच्या दरम्यान व गुरुवारी (ता. ११) रोजी पहाटेच्या सुमारास आलूर शिवारात अक्षरशः ढगफुटी होऊन उडीद, सोयाबीन, तुर, ऊस या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तीन तास मुसळधार पावसामुळे कित्येक शेतकऱ्यांनी रानावर काढून टाकलेले उडीद, सोयाबीनची पिके अक्षरशः पाण्यामध्ये वाहून गेली. अनेक शेतकऱ्यांचे शेतबंधारे फुटुन मोठ्या प्रमाणावर सुपीक माती वाहून गेली आहे. काही शेतीला तलावाचे स्वरूप निर्माण झाले आहे. .रस्ते वाहून गेले, तर आलूर बोळेगाव मार्गेअक्कलकोटला जाणारा रस्ता चार फुट पाणी येऊन वाहत असल्याने सध्या हा मार्ग सकाळपासून बंद आहे. त्यामुळे वाहतूक सध्या पूर्णपणे बंद आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सतत पडणाऱ्या पावसामुळे उडीद, सोयाबीन या पिकांची अगोदरच वाढ खुंटली होती, आता जे थोड्याबहुत प्रमाणात पिके काढणीला आली होती. त्यांचे सुद्धा संपूर्ण नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. आलूर येथील शेतकरी शरणप्पा काशेट्टी यांनी चार एकर सोयाबीन काढून शेतामध्ये टाकले होते..पहाटेच्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण चार एकरच्या सोयाबीन पीक पाण्यात भिजून नुकसान झाले. गावातील अशोक ब्याळिकुळ्ळे यांचे राहते घर पावसामुळे पडून संसारोपयोगी साहित्य भिजल्याने जवळपास दीड लाखाचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या शिवारातील कित्येक शेतकऱ्यांची पिके अक्षरशः पाण्यामध्ये वाहुन गेली..यंदाच्या वर्षी शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न होणार नसल्याने शेतकरी पुर्णपणे हतबल झाला असून प्रशासनाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करुन शंभर टक्के विमा मंजुर करावा व शासनाकडून अनुदान मिळावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. सन २०२४ च्या अनुदानातून मुरुम मंडळ वगळल्याने आलूर गावास या अगोदरच आर्थिक फटका बसला असून यावर्षी तरी प्रशासन अनुदान व पिक विमा मिळवून देईल, या आशेने शेतकरी वाट पहात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.