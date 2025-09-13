Heavy Rain : शेलगाव (ज.) मध्ये ढगफुटी सदृश्य पावसाने धुमाकूळ; लोकांच्या घरात शिरले पाणी

येरमाळा - कळंब तालुक्यातील येरमाळा महसूल मंडळातील शेलगाव (ज.) गावात शनिवारी दुपारी पाच ते साडेनऊ या वेळेत साडेतीनतास ढगफुटी सदृश्य मुसळधार पावसाने थैमान घातले. काही तासांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गावातील सर्वच रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत..शनिवारी झालेल्या ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे गावातील सुरेश आबासाहेब पाटील, दिलीप नारायण तवले, बालाजी तवले, अजय तवले, दिनेश तवले, प्रशांत तवले, तानाजी तवले, विनोद तवले, मनोहर तवले, अर्जुन तवले, छत्रभूज तवले, रामराजे तवले, अर्जुन कदमयांच्या घरात पाणी शिरल्याने ग्रामस्थांच्या गहू-तांदूळ,घरगुती साहित्य यांचे मोठे नुकसान झाले आहे..परतीच्या पावसाने सोलापूर, वसमत, पूर्णा परिसराप्रमाणेच शेलगाव जहांगीरमध्येही विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस झाला. गावात नाले तुडुंब भरले असून काही ठिकाणी पाणी घरांच्या दारापर्यंत पोहोचले. गावातील सर्व प्रमुख रस्त्यावरून गुडघाभर पाणी वाहत होते..शेतकऱ्यांसाठी हा पाऊस आणखी एक मोठा धक्का ठरला नुकसानीचा ठरणार असे चित्र दिसत आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीनसह इतर नगदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे प्राथमिक अंदाज आहेत. मात्र खरी हानी कितपत झाली आहे. याचा तपशील रविवारी सकाळी दिवस उगवल्यावर समोर येणार आहे. आणखी रात्री पाऊस झाला तर प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.ग्रामस्थांना रात्रीभर पावसाच्या पाण्यामुळे प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असून प्रशासनाने रविवारी तातडीने पंचनामा करून नुकसानग्रस्तांना मदत द्यावी, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून मागणी होत आहे..दरवर्षीच गावाच्या पिकांचे नुकसानसोलापूर धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम झाल्यापासून वडगाव ते येडशी येथील वाहणारे पाणी लेंडी ओढ्याचे पाणी शेलगाव (ज.) गावात दरवर्षीच मोठा पाऊस झाला की, शिरते त्यामुळे शेकडो हेक्टर खरीप सोयाबीन पिकाचे नुकसान होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.