मराठवाडा

Heavy Rain : शेलगाव (ज.) मध्ये ढगफुटी सदृश्य पावसाने धुमाकूळ; लोकांच्या घरात शिरले पाणी

येरमाळा महसूल मंडळातील शेलगाव (ज.) गावात शनिवारी दुपारी पाच ते साडेनऊ या वेळेत साडेतीनतास ढगफुटी सदृश्य मुसळधार पावसाने थैमान घातले.
rain water in home

rain water in home

sakal

दीपक बारकुल
Updated on

येरमाळा - कळंब तालुक्यातील येरमाळा महसूल मंडळातील शेलगाव (ज.) गावात शनिवारी दुपारी पाच ते साडेनऊ या वेळेत साडेतीनतास ढगफुटी सदृश्य मुसळधार पावसाने थैमान घातले. काही तासांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे गावातील सर्वच रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत.

Loading content, please wait...
rain
water

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com