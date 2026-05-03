Education Honor: केंद्रप्रमुख दत्तात्रय दाणेकर यांचा सेवापूर्ती गौरव सोहळा उत्साहात संपन्न; मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्याचा गौरव

कायगाव : जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, ढोरेगाव (ता.गंगापूर) येथे केंद्रप्रमुख दत्तात्रय कारभारी दाणेकर यांच्या सेवापूर्ती निमित्त आयोजित करण्यात आलेला भव्य गौरव सोहळा गुरुवारी (ता.३०)उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. ."निष्ठा, प्रामाणिकपणा आणि समर्पण यांचा संगम" या विचारांनी प्रेरित असलेल्या दाणेकर यांच्या कार्याचा यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी गौरवपूर्ण शब्दांत उल्लेख केला. या वेळी आमदार प्रशांत बंब, भाजपा तालुकाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण, माजी उपसभापती सुमीत मुंदडा,शालेय व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष खलील पटेल,गं. स.सा. कारखान्याचे माजी संचालक अयुब पटेल,कायगाव गणाचे पंचायत समिती सदस्य बळीराम खताळ, गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे, अनिलकुमार सकदेव, मधुकर वालतुरे तसेच एसएससी बोर्डाचे माजी सचिव रमेश गिरी यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर पदाधिकारी व अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..मान्यवरांनी आपल्या भाषणातून दाणेकर यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याची प्रशंसा करत शिक्षकांनी त्यांच्या कार्यातून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांनी राबविलेल्या उपक्रमांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला..कार्यक्रमात दाणेकर यांचा सपत्नीक भेटवस्तू, स्नेहवस्त्र, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच ढोरेगाव शाळेत यापूर्वी योगदान दिलेल्या दिलावर हसन शेख, मिनाक्षी देशपांडे, ज्योती श्याम भाले, विजय विनायक तुपे, कैलास रामभाऊ म्हस्के, संपत रावसाहेब शिंदे व सुनिता पांडुरंग कोटुरवार यांच्या कार्याचाही स्मृतिचिन्ह व स्नेहवस्त्र देऊन गौरव करण्यात आला..कार्यक्रमाचे आयोजन ढोरेगाव केंद्रातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षकवृंद व केंद्रांतर्गत सर्व शाळांनी केले होते. मानपत्राचे वाचन राजेश हिवाळे यांनी केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अंजली पुऱ्हे यांनी केले, सूत्रसंचालन मुग्धा निमसे यांनी केले तर आभार प्रमोद मोरे यांनी मानले.यावेळी उपाध्यक्ष अशोक कांबळे, उपसरपंच पुंजाराम पठाडे, चेअरमन काकासाहेब पठाडे, अलीम पटेल, कासम पटेल, दिलीप कांबळे, गंगापूर शिक्षक पत संस्थेचे चेअरमन सतीष कबाडे,मुख्याध्यापिका अंजली पुऱ्हे तसेच केंद्रांतर्गत सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षकवृंद व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..पदवीधर शिक्षक राजेश हिवाळे, मनोज घुले, शंकर राऊत, बसवराज उदे, दिलीप धर्माधिकारी, भाऊसाहेब गाढवे, मनोज मस्के, नीलिमा कुलकर्णी, मुग्धा निमसे, परमेश्वर मस्के, सचिन पाटसकर, शामीर शेख, अली बाकोदा आदींचीही उपस्थिती लाभली."सेवेचा प्रवास संपतो, पण प्रेरणेचा वारसा कायम राहतो," या भावनेने भारलेला हा सोहळा उपस्थितांच्या मनात दीर्घकाळ स्मरणात राहील, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.