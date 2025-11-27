CM Devendra Fadnavis : लाडकी बहीण बंद न करता एक कोटी बहीणींना लखपती बनवणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

उदगीर, (जि. लातुर) - लाडकी बहीण योजने संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील श्रेयवाद राज्यभर रंगत असताना जोपर्यंत देवा भाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहिन योजना बंद करणार नाही व एक कोटी महिलांना लखपती किती बनवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २७) उदगीरच्या प्रचार सभेत केली आहे..उदगीर नगरपालिका निवडणुकीत भाजपा व राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीच्या प्रचारार्थ गुरुवारी येथील जिल्हा परिषद मैदानावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आमदार संजय बनसोडे अध्यक्षस्थानी होते.यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री भगवंत खुब्बा, माजी मंत्री निलंग्याचे आमदार संभाजी पाटील, लातूर ग्रामीणचे आमदार रमेश कराड औशाचे आमदार अभिमन्यू पवार, भाजपा जिल्हाध्यक्ष बस्वराज पाटील मुरुमकर, माजी खासदार सुधाकर शृंगारे आदींची यावेळी उपस्थिती होती..यावेळी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, लाडकी बहीण योजना बंद करणार असल्याच्या अनेक अफवा पसरवल्या जात आहेत. मात्र जोपर्यंत देवा भाऊ आहे तोपर्यंत ही योजना बंद होणार नाही शिवाय महाराष्ट्रातील एक कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवणार आहे.त्यासाठी नगरपालिका आमच्या ताब्यात द्या आम्ही शहराचा विकास करू असे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या बहिणी योजना सुरू केल्याच्या श्रेयवादाला अत्यंत चाणाक्षपणे स्पर्श करत लखपती दिदी योजना प्रभावीपणे राबवणार असल्याचे यावेळी सांगितले..Headmaster Transfer Issue : बदलीसाठी बोगसगिरी, नऊ गुरुजी घरी! जिल्हा परिषदेकडून निलंबनाची कारवाई.महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांसाठी १२ आजारावर पाच लाखापर्यंतचा मोफत उपचार करण्याची आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली आहे. अनेक नागरिकांच्या मागणीनुसार रोगांची संख्या वाढवुन आता २४ रोगांवर उपचार करण्यास परवानगी दिलेली आहे.यापैकी नऊ रोगांवर वीस लाखापर्यंत खर्च करण्याची परवानगी शासनाने दिली असून सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर काम करणारे हे सरकार असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले..लातुरच्या माजी आमदार व नगराध्यक्षांचा भाजपात प्रवेशलातूर ग्रामीणचे माजी आमदार अँड त्र्यंबक भिसे, लातुरचे माजी नगराध्यक्ष लक्ष्मण कांबळे व निलंग्याचे अमोल आर्य यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते यांचा प्रवेश होणार होता. मात्र यावेळी त्यांच्या उपस्थितीत ते येण्यापूर्वीच जिल्हा भाजपा नेतेमंडळीच्या हस्ते प्रवेश कार्यक्रम संपन्न झाला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पक्ष प्रवेशाचा उल्लेखही केला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.