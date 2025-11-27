मराठवाडा

CM Devendra Fadnavis : लाडकी बहीण बंद न करता एक कोटी बहीणींना लखपती बनवणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

Ladki Bahin Yojana: जोपर्यंत देवा भाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहिन योजना बंद करणार नाही व एक कोटी महिलांना लखपती किती बनवणार.
CM Devendra Fadnavis

CM Devendra Fadnavis

sakal

युवराज धोतरे
Updated on

उदगीर, (जि. लातुर) - लाडकी बहीण योजने संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील श्रेयवाद राज्यभर रंगत असताना जोपर्यंत देवा भाऊ आहे तोपर्यंत लाडकी बहिन योजना बंद करणार नाही व एक कोटी महिलांना लखपती किती बनवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २७) उदगीरच्या प्रचार सभेत केली आहे.

Loading content, please wait...
Udgir
Woman
Ladki Bahin Yojana
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com