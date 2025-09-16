मराठवाडा

Beed News: रेल्वे, ‘स्वस्थ नारी’चे बीडमधून उद्‍घाटन; अजित पवार आज बीडमध्ये, बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत होणार विविध कार्यक्रम

Railway Inauguration: मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त बीडमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते बीड-अहिल्यानगर रेल्वे सेवेची सुरुवात होणार आहे. याचवेळी ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ योजनेचे राज्यस्तरीय उद्‍घाटन आणि विविध आरोग्यविषयक प्रकल्पांचे लोकार्पण होणार आहे.
बीड : महत्त्वाकांक्षी व बहुप्रतिक्षीत रेल्वे सेवेची सुरुवात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी बुधवारी (ता. १७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. याच दिवशी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे राज्याचे उद्‍घाटनही या दोघांच्या हस्ते बीडमधूनच होणार आहे.

