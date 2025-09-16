बीड : महत्त्वाकांक्षी व बहुप्रतिक्षीत रेल्वे सेवेची सुरुवात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी बुधवारी (ता. १७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. याच दिवशी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार या आरोग्य विभागाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे राज्याचे उद्घाटनही या दोघांच्या हस्ते बीडमधूनच होणार आहे..दरम्यान, मंगळवारी (ता. १६) अजित पवार सायंकाळी बीडला पोचणार आहेत. प्रधानमंत्री जनआरोग्य याेजना, अंबाजोगाईच्या स्वाराती वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ११०० खाटांच्या विस्तारीकरण तसेच जिल्हा रुग्णालयाच्या नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मास्टर प्लॅनचा ते आढावा घेणार असल्याची माहिती, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सोमवारी (ता. १५) पत्रकार परिषदेत दिली. .बुधवारी सकाळी सहा वाजता अजित पवार यांच्या हस्ते जिल्हा रुग्णालयातील कॅथलॅबचे लोकार्पण होणार आहे. त्यानंतर मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त त्यांच्या हस्ते हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अर्पण करून पोलिस मुख्यालयावरही कार्यक्रम होईल. यावेळी विविध लाभांचे वाटप देखील अजित पवार यांच्या हस्ते होणार आहे..महसूल सेवा पंधरवडा कार्यक्रमही त्यांच्या उपस्थितीत होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत अभियानचा कार्यक्रम काकडहिरा येथे होणार आहे. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रमाचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असून बीडमधून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याच्या कार्यक्रमाची सुरवात बीडमधून करतील..Bombay High Court : अपार्टमेंटमध्ये क्षेत्रफळानुसारच देखभाल शुल्क आकारावा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल.यावेळी आरोग्यमंत्री प्रकाश अबीटकर, मंत्री पंकजा मुंडे यांची उपस्थिती असेल. त्यानंतर फडणवीस आणि पवार यांच्या हस्ते बीड - अहिल्यानगर रेल्वे सेवेची सुरवात होईल. यावेळी पंकजा मुंडे उपस्थित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.