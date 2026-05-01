CM Gram Samruddhi Abhiyan : मुख्यमंत्री ग्रामसमृद्धी अभियानात अर्धापूर तालुक्यातील आठ ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांची पाहणी

अर्धापूर : राज्यात राबविण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी अभियानात सहभागी गावांची पाहणी करण्यात येणार आहे.या अभियानांत अर्धापूर तालुक्यातील आठ ग्रामपंचायतींना सहभाग घेतला होता.या अभियानांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड पंचायत समितीचे पथकं दोन मे ते सहा मे या काळात येणार आहे.या अभियानांतर्गत ग्रामविकासाला खूप मोठी चालना मिळाली असून गावांचा विकास सध्य करता आला आहे.तसेच सहभागी ग्रामपंचायतींमध्ये विकास कामां बाबत स्पर्धा लागली आहे.या अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींना तालुका ,जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय पुरस्कार मिळणार आहे अशी माहिती ग्रामविकास अधिकारी उमाकांत तोटावाड यांनी दिली..राज्यभरात ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धी अभियान राबविण्यात आले होते.हे अभियान सप्टेंबर २०२५ ते. ३१ मार्च २०२६ या काळात राबविण्यात आले होते. या अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींनी गावात मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला.शासनाच्या आदेशानुसार गावात विविध विकास कामांना गती देण्यात आली . या अभियानाच्या काळात करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी करण्यात येणार आहे..या ग्रामपंचायतींनी घेतला सहभागअर्धापूर तालुक्यात गटविकास अधिकारी उमाकांत तोटावाड व पंचायत विस्तार अधिकारी पांडुरंग गर्जे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविण्यात आले होते.या अभियानात पिंपळगाव महादेव, बामणी,शेलगाव बुद्रुक,बारसगाव, पार्डी,डौर,धामदरी, उमरी, या गावांनी सहभाग घेतला होता. या गावातील नागरिक, सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामविकास अधिकारी यांनी एकत्र येऊन गावाचा विकास साधला आहे..या कामांना मिळाली गतीशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करुन गावात मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भर देण्यात आला होता.यात रस्ते, पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, अंगणवाडी सुधारणा , आरोग्य तपासणी ही कामे करण्यात आली.तसेच कर वसूली, पाणी पट्टी वसुली,,लेखा परीक्षण दुरुस्ती, सांडपाणी व्यवस्थापन घनकचरा व्यवस्थापन आदी कामे करण्यात आले.तसेच काही ग्रामपंचायतीचे गावाच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले आहेत.तसेच वृक्षारोपण, पावसाचे पाणी जमिनीत मुरन्यासाठी उपाय योजना केल्या आहेत. या सर्व कामांची पाहणी करण्यासाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड पंचायत समितीचे पथक तालुक्यात येणार आहे..घसघशीत मिळणार बक्षीसया अभियानात सहभागी झालेल्या ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या वतीने गावाच्या विकासासाठी घसघशीत रक्कम बक्षीस मिळणार आहे.तालुकास्तरीय बक्षीस प्रथम १५ लाख, द्वितीय १२ लाख, तृतीय आठ लाख, जिल्हास्तरीय प्रथम ५० लाख, द्वितीय ३० लाख, तृतीय २० लाख, विभाग स्तरावर प्रथम एक कोटी, द्वितीय ८० लाख, तृतीय ६० लाख.राज्यस्तरीय प्रथम पाच कोटी, द्वितीय तीन कोटी, तृतीय दोन कोटी असे बक्षीस मिळणार आहेत.