मराठवाडा

Manoj Jarange: मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे अंतरवालीत दाखल; मनोज जरांगे यांच्याशी थेट चर्चा, आंदोलनाचा मार्ग जाणून घेतला

Rajendra Sable: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. गणेशोत्सव पार्श्वभूमीवर आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती त्यांनी केली.
Manoj Jarange
Manoj Jarangesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडीगोद्री, (ता. अंबड) : मनोज जरांगे हे आंदोलनासाठी मुंबईला जाणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी (ओएसडी) राजेंद्र साबळे मंगळवारी अंतरवाली सराटीमध्ये दाखल झाले. जरांगे व साबळे यांच्यात माध्यमांसमोरच चर्चा झाली.

Loading content, please wait...
Manoj Jarange leadership
police operation in Maharashtra
Maharashtra archers
political alliances in Maharashtra
Rajendra Sabale meeting

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com