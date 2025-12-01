मराठवाडा

Parbhani Cold : परभणीकरांना हुडहुडी, तापमान ८.२ अंशांवर; जनजीवन विस्कळित

परभणी शहरात रविवारी (ता. ३०) थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यातच तापमान १२.१ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरले.
परभणी - शहरात रविवारी (ता. ३०) थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यातच तापमान १२.१ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरले. दिवसभर गारठा जाणवत होता. दरम्यान, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान नोंदीनुसार पारा आणखी खाली गेला असून ८.२ अंश सेल्सिअसवर स्थिरावला आहे.

