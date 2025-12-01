Parbhani Cold : परभणीकरांना हुडहुडी, तापमान ८.२ अंशांवर; जनजीवन विस्कळित

परभणी - शहरात रविवारी (ता. ३०) थंडीचा कडाका वाढला आहे. त्यातच तापमान १२.१ अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली घसरले. दिवसभर गारठा जाणवत होता. दरम्यान, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामान नोंदीनुसार पारा आणखी खाली गेला असून ८.२ अंश सेल्सिअसवर स्थिरावला आहे. .गेल्या दोन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने घट होत असून शहरभर थंडीसोबत दाट धुकेही अनुभवण्यास येत आहे. सकाळच्या वेळेत नागरिकांना गार वाऱ्याचा जोर वाढल्याने उबदार कपड्यांचा वापर करावा लागत आहे..अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे शहरातील कामावर अल्प प्रमाणात परिणाम झाला असून वाहने मंदगतीने धावताना दिसली. हवामान विभागाने येत्या काही दिवसांत तापमानात अजून घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. थंडीचा कडाका पाहता नागरिकांनी विशेषत: लहान मुले व ज्येष्ठांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरसह जालना, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशिव जिल्ह्यातही तापमानाचा पारा घसरला आहे. वाढत्या थंडीमुळे जनजीवनही विस्कळित झालेले आहे..जालना व हिंगोलीचे किमान तापमान १२ सेल्सिअस अंश राहिले, तर हिंगोलीचे कमाल २८, जालन्याचे २७ इतके होते. नांदेड व धाराशिवचे चे कमाल २८, किमान १३, बीडचे कमाल २७ किमान १३, लातूरचे कमाल २६ किमान १४ सेल्सियस अंश तापमान नोंदविले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.