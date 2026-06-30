Aurangabad Education: 'कभी आओ, कभी जाओ... ई स्कूल हमारी!'; सय्यदपूर शाळेसमोर ग्रामस्थांचे आंदोलन, शाळेला ठोकले कुलूप

जमील पठाणकायगाव : गंगापूर तालुक्यातील सय्यदपूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षिकांच्या कथित मनमानी कारभाराविरोधात संतप्त झालेल्या ग्रामस्थांनी मंगळवारी (ता.30) रोजी शाळेला कुलूप ठोकून आंदोलन केले. "कभी आओ, कभी जाओ... ई स्कूल हमारी!" अशा घोषणांनी शिक्षण विभागाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गटशिक्षणाधिकारी यांच्या चौकशी कारवाईच्या आश्वासनानंतर सदरील आंदोलन ग्रामस्थांनी तूर्तास मागे घेतले..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.इ. 1 ली ते 5 वी पर्यंतच्या या शाळेत कार्यरत मुख्याध्यापिका अंजली गुलाहे व शिक्षिका स्वाती बत्तीसे या नियमितपणे उशिरा येणे, वेळेपूर्वी निघून जाणे, विनारजा गैरहजर राहणे आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष करणे, असे आरोप ग्रामस्थांनी केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे..तक्रारी होऊनही कारवाई नाहीयापूर्वी केंद्रप्रमुख, केंद्रीय मुख्याध्यापक आणि वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रारी, तसेच स्थानिक आमदारांना ई-मेलद्वारे माहिती देऊनही परिस्थितीत बदल झाला नाही, असा दावा ग्रामस्थांचा आहे. वारंवार समज देऊनही सुधारणा न झाल्याने अखेर आक्रमक भूमिका घेण्यात आली..अधिकाऱ्यांनी घेतली दखलघटनेची माहिती मिळताच गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कापसे,शिक्षण विस्तार अधिकारी अनिलकुमार सकदेव, केंद्रप्रमुख राजेश हिवाळे यांच्यासह शिक्षण विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. ग्रामस्थांशी चर्चा करून तक्रारी ऐकून घेतल्या. संबंधित शिक्षिकांना कठोर समज देत जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली. शाळेचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने पर्यायी शिक्षक नेमण्यात येणार असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी कापसे यांनी सांगितले..सय्यदपूर शाळेतील शिक्षिकांच्या मनमानी कारभाराविरोधात शिक्षण विभागाकडे वारंवार तक्रारी करून देखील त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही.उलट त्यांना पाठीशी घालण्यात आल्याचा आरोप करीत संतप्त झालेल्या ग्रामस्थ पालकांनी प्रशासनावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.व त्यांच्या समोर तक्रारी चा पाढाच वाचला.गटशिक्षणाधिकारी यांच्या मध्यस्थीने तात्पुरत्या पर्यायी व्यवस्थेमुळे शाळा सुरू झाली असली तरी, चौकशीअंती पुढील कारवाई काय होणार? या कडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.."मॅडमना वारंवार समज दिली होती. बदल न झाल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले. तात्काळ पाहणी करून कारवाईसह पर्यायी शिक्षक नेमणार."अरविंद कापसे गटशिक्षणाधिकारी , गंगापूर.Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!."शालेय समिती अध्यक्ष बदलल्याने माजी अध्यक्ष जाणूनबुजून त्रास देत आहेत. खोटे आरोप करून बदनामी केली जात आहे. महिला आयोगात तक्रार दाखल करणार.अंजली गुलाहे , संबंधित मुख्याध्यापिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.