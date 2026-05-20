Nanded Family Tragedy: दोन महिन्यांत पती व चिमुकल्याचा मृत्यू; बोडावार कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

देगलूर : नियतीचा क्रूर खेळ किती भयावह असू शकतो, याची हृदय पिळवटून टाकणारी प्रचिती मरखेल परिसराने बुधवारी ता.२० रोजी अनुभवली. अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत पती आणि लेकराचा मृत्यू ओढवल्याने बोडावार कुटुंब अक्षरशः उद्ध्वस्त झाले असून, मातेच्या आर्त टाहोने अंत्यसंस्कारस्थळी उपस्थित प्रत्येकाचे डोळे पाणावले..पंचायत समितीत ग्रामविकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले शरद बोडावार यांचे ता.२४ मार्च रोजी देगलूरजवळील तपासणी नाक्यावर झालेल्या दुर्दैवी दुचाकी अपघातात निधन झाले होते. कुटुंबाच्या भविष्यासाठी त्यांनी नांदेड येथे वास्तव्यास राहून मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी सांभाळली होती. मोठा मुलगा राजवीर इयत्ता आठवीत( वय१३) तर धाकटा विश्वेश्वर (वय १०) चौथीत शिक्षण घेत होता. वडिलांच्या अचानक निधनाचा मोठा मानसिक धक्का दोन्ही भावंडांना बसला होता. परीक्षेच्या काळातच वडिलांचे छत्र हरपल्याने संपूर्ण कुटुंब दुःखाच्या छायेत गेले होते..शाळांना सुट्या लागल्यानंतर राजवीर आणि विश्वेश्वर हे दोघे मामाच्या गावी, मुखेड तालुक्यातील एकलारा (पुंज)येथे गेले होते. गेल्या काही दिवसांपासून विश्वेश्वर अत्यंत अस्वस्थ दिसत होता. वडिलांची आठवण सतत येत असल्याचे तो आईजवळ बोलून दाखवत होता. मंगळवारी (ता. १९) अचानक त्याची प्रकृती बिघडली. त्याला तातडीने नांदेड येथे उपचारासाठी हलविण्यात आले. प्राथमिक उपचारांनंतर डॉक्टरांनी पुढील उपचारासाठी हैदराबाद येथे नेण्याचा सल्ला दिला; मात्र नियतीला काही वेगळेच मान्य होते. हैदराबादकडे नेत असतानाच बुधवारी ता.२० पहाटे विश्वेश्वरची प्राणज्योत मालवली..अतिउष्णतेमुळे प्रकृती खालावल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. बुधवारी ता.३० दुपारी मरखेल येथे अत्यंत शोकाकुल वातावरणात विश्वेश्वरवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. आपल्या लेकराच्या पार्थिवाजवळ मातेने फोडलेला आर्त टाहो उपस्थितांच्या काळजाला भिडणारा ठरला. "आधी पती आणि आता लेकरू..." या वेदनेने संपूर्ण परिसर सुन्न झाला होता..वडिलांच्या निधनाला दोन महिनेही पूर्ण होत नाहीत, तोच मुलाचाही मृत्यू झाल्याने बोडावार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, मरखेलसह संपूर्ण परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे.