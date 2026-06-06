Mahur News : गुढीपाडव्या पूर्वी लिफ्ट स्कायवॉक प्रकल्प पूर्ण करा; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या सूचना

माहूर - महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या माहूरगडावरील लिफ्ट व स्काय वॉक प्रकल्प हा येत्या गुढीपाडव्या पूर्वी पूर्ण करण्यात यावा, अशा सूचना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज शनिवारी (ता. 6) नागपूर येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिल्या आहेत..माहूर गडावर श्री रेणुका देवी मंदिर येथे केंद्रीय रस्ते व इन्फ्रास्ट्रक्चर निधी मध्ये सडक परिवहन मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा मंजूर लिफ्ट व स्काय वॉक प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. चाळीस कोटी रुपये निधी या प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाले आहे.शनिवारी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी लिफ्ट व स्काय वॉक प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग नांदेडच्या मुख्य अभियंता रूपा राऊळ गिरासे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव व सल्लागार देवदत्त मराठे,कार्यकारी अभियंता भोकर विशाल चोपडे,कार्यकारी अभियंता विद्युत विभाग नांदेड जाधव,कंत्राटदार शिवशंकर लातूरे, विश्वस्त चंद्रकांत भोपी, विश्वस्त संजय कान्नव,उपविभागीय अभियंता माहूर देवराव भिसे,उपविभागीय अभियंता विद्युत विभाग काकडे,शाखा अभियंता माहूर आकाश राठोड,वॅपकॉस अभियंता कुणाल यादव,साईट इंजीनियर रिझवान खान, सिद्धू पाटील यांच्या सह अधिकारी व कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते..सर्व प्रथम श्री रेणुका देवी संस्थानचे विश्वस्त चंद्रकांत भोपी,विश्वस्त संजय कान्नव, मुख्य अभियंता रूपा राऊळ गिरासे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.माहूर गडावर सुरू असलेल्या लिफ्ट व स्कायवाक प्रकल्पाच्या कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन सद्यस्थितीत कामाची प्रगती कुठपर्यंत आहे त्याची माहिती घेतली. कामांमध्ये असलेल्या सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्या असून कामाची गती वाढवावी व उत्तम दर्जा राखून काम करण्यात यावे तसेच येणाऱ्या गुढीपाडवा पूर्वी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यावेळी उपस्थित अधिकारी व कंत्राटदार यांना दिले आहे.केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रकल्पाला गती मिळावी याकरिता घेतलेल्या बैठकीतून प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागेल अशी भाविकांना आशा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.