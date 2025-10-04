Phulambri Protest : शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून काँग्रेस आक्रमक तहसीलदार व काँग्रेस कार्यकर्त्यांत बाचाबाची

फुलंब्री : तालुक्यातील शेतकऱ्यांना झालेल्या प्रचंड नुकसानीवर अजूनही योग्य ती मदत मिळाली नसल्याने काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. शनिवारी (ता.४) सुट्टीच्या दिवशी तहसील कार्यालयात २०२४ च्या अनुदानाच्या याद्या अद्यावत करण्याचे काम सुरू होते. यावेळी काँग्रेसचे जगन्नाथ काळे, तालुकाध्यक्ष संतोष मेटे, युवकचे माजी जिल्हाध्यक्ष वरून पाथ्रीकर, सरपंच अंबादास गायके, सोसायटी चेअरमन बाबुराव डकले, मुदतसर पटेल, प्रशांत नागरे, सदाशिव विटेकर यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी दालनात धडक देत तहसीलदार योगिता खटावकर यांना आक्रमकपणे भूमिका मांडून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक मदत व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पिकांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यामुळे काही काळ वातावरण तंग झाले आणि प्रशासन व राजकीय कार्यकर्त्यांत चांगलीच बाचाबाची रंगली. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी थेट प्रश्नांची सरबत्ती करत प्रशासनाची कोंडी केली..“पंधरवड्याचे कार्यक्रम घेण्यासाठी वेळ आहे, पण आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी वेळ नाही. पंचनामे होत नाहीत, मदत थांबली आहे, मग प्रशासन नेमके काय करतंय? आत्तापर्यंत किती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत दिली?” असा जाब त्यांनी तहसीलदारांना विचारला. विशेष म्हणजे, आळंद येथील प्रकरणांत “पी.एम. रिपोर्ट अजून आला नाही, तो आल्यानंतर वरिष्ठांना पाठविण्यात येणार असल्याचे तहसीलदारांनी सांगितले. तहसीलदार योगिता खटावकर यांनी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. कोणत्याही शेतकऱ्याला वंचित ठेवले जाणार नाही. त्यामुळे सरसकट पंचनामे करण्यात येत आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.अनेक तलाठी कर्मचाऱ्यांना कामातील ढिलाईमुळे नोटीस देऊन खुलासा मागितला आहे. जर कोणी तलाठी शेतकऱ्यांचे काम करीत नसेल तर तक्रार थेट माझ्याकडे करावी. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांनी आधार व बँकपासबुक झेरॉक्स दिले नसल्याने ते जमा करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. तलाठी सजेवर राहत नसल्याने तहसीलदार व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांत जोरदार बाचाबाची झाली. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ठाम भूमिका घेत “शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळालीच पाहिजे” असा जोरदार आग्रह धरला. दरम्यान, आळंद येथील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा मुद्दा काँग्रेस नेत्यांनी विशेषतः उपस्थित केला. “या कुटुंबाची आर्थिक अवस्था अतिशय गंभीर आहे. शासनाने वेळ न दवडता तातडीने मदतीचा निर्णय द्यावा” अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. या संपूर्ण घडामोडीतून शेतकरी मदतीच्या प्रश्नावर प्रशासन व राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा आमनेसामने आले असून, पुढील काही दिवसांत आंदोलनाचा स्वर अजून तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..• तलाठ्याच्या कामकाजावर टीका •काँग्रेस नेत्यांनी तलाठ्यांच्या कामकाजावरही कडवट शब्दांत टीका केली. “फुलंब्रीतील तलाठ्यांचे कार्यालय नेहमी बंद असते. संगणक सुरूच होत नाही. शेतकऱ्यांचे अर्ज थांबतात, त्यांना वेठीस धरले जाते. ही परिस्थिती असह्य आहे. त्यामुळे फुलंब्रीतील तलाठी कार्यालय बंद करून सजेवर कार्यालय सुरू करावे” अशी मागणी केली..• लेखी द्या कारवाई करते : तहसीलदार •तालुक्यातील तलाठी गावात येत नसेल..? किंवा शेतकऱ्यांची काही अडवणूक करत असेल.? तर तशा पद्धतीच्या लेखी तक्रारी द्या, मी कारवाई करते. असे म्हणत तहसीलदारांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणून काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची समजूत काढली..फुलंब्री तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने एकापाठोपाठ एक सुरू आहे. प्रशासन मात्र थेट मदत न करता केवळ कागदपत्रे घोडे नाचवत आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळाली पाहिजे अन्यथा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र व आक्रमकपणे आंदोलन केले जाईल.- संतोष मेटे, तालुकाध्यक्ष काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.