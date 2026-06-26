Gangapur Congress demand: आषाढी वारी व पावसाचा विचार करून मतदार नोंदणी पुनर्निरीक्षण मोहिमेचा दुसरा टप्पा दोन महिने पुढे ढकला, गंगापूर तालुका काँग्रेसची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

राजेंद्र व्यासगंगापूर :मतदाराच्या नोंदणीची पुनर्निरक्षण मोहीम पुढे ढकलण्याची काँग्रेस पक्षाची मागणी. पडणारा पाऊस शेतीची कामे व आषाढी वारीचा विचार करून मतदान याद्या च्या विशेष सखोल पुनर निरीक्षण मोहिमेचा दुसरा टप्पा दोन महिन्यानंतर सुरू करण्यात यावा अशी मागणी गंगापूर तालुका काँग्रेस कमिटीने केली आहे. .याविषयी तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सूर्यकांत गरड पाटील यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसील कार्यालय यांना दिलेले निवेदनात म्हटले आहे की निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार महाराष्ट्रात मतदान यादीचे विशेष सखोल पुनर्नरीक्षण कार्यक्रम दुसरा टप्पा 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत होणार आहे. या काळात मतदार केंद्रीय स्तरीय अधिकाऱ्यांना घरोघरी जाऊन मतदाराची प्रपत्र भरून त्यांची गणना केली जाणार आहे. परंतु जुलै महिन्यात आषाढी एकादशी असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व गावातील भाविकांचे मोठे श्रद्धा असताना असलेल्या पंढरपूर येथे गावागावातून जाणाऱ्या दिंड्यात अथवा दुसऱ्या दिंड्यांमध्ये सामील होऊन आपली वारी पूर्ण करीत असतात. या यात्रेसाठी भाविक जाणार असल्याने त्यांची गाठ भेट होणे शक्य नाही व त्यांचे प्रपत्र ही भरले जाणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांचे मतदार यादीतून नावे वगळण्याची शक्यता आहे..तसेच लाभलेले पावसामुळे व जुलै महिन्यात मुबलक पाऊस पडण्याची शक्यता लक्षात घेता शेतकरी त्यांच्या कुटुंबासह आपल्या शेतीच्या कामात गुटलेला राही. पावसामुळे गोदावरी, शिवना नदीकाठच्या गावांना व ओढ्या नाल्याला येणाऱ्या पाण्यामुळे शेत वस्तीवर जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने बीएलओ कर्मचाऱ्यांना घरोघरी जाऊन अचूक नोंदणी करणे अडचणीचे ठरणार आहे. लोकशाही प्रक्रियेत एकही पात्र मतदानाचा अधिकार फिरवला जाऊ नये यासाठी ही पुनर निरीक्षण मोहीम ऑगस्ट २०२६ च्या शेवटपासून चालू करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.