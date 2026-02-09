Phulambri Election Result : फुलंब्रीत काँग्रेसला 'बालहट्ट' नडला! तीन गटात भाजप तर एक गट राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे

फुलंब्री - फुलंब्री जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीत भाजपाने ४ पैकी ३ गट जिंकून सरशी केली आहे तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा मिळाली आहे. काँग्रेसची पाटी मात्र कोरी राहीली असून काॅग्रेसला फुलंब्री तालुक्यात बालहट्ट नडल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे..फुलंब्री जिल्हा परिषद गटात आज पुन्हा एकदा भाजपाने मुसाफिरी केली आहे. गणोरी गटातून भाजपाचे निखिल कल्याण चव्हाण सुमारे दीड हजार मताने विजयी झाले आहेत. त्यांनी काँग्रेसचे संदीप बोरसे यांचा पराभव केला आहे.पाल गटातून राष्ट्रवादी काँग्रेस ( शरद पवार) च्या गितांजली वरुण पाथ्रीकर हे चार हजार तीनशे मताने विजयी झाले आहेत. त्यांनी भाजपाच्या लंकाताई अप्पासाहेब काकडे यांचा पराभव केला आहे. वडोदबाजार गटातून भाजपाचे गोपाल वाघ हे अकराशे मताने विजयी झाले, त्यांनी शिवसेना शिंदे गटाचे मंगेश साबळे यांचा पराभव केला आहे..तर बाबरा गटातून भाजपाचे जितेंद्र जैस्वाल सतराशे मताने विजयी झाले आहेत त्यांनी शिवसेना उबाठा चे मनोहर पाटील यांचा पराभव केला आहे. पंचायत समिती गणात मात्र संमिश्र कल आले आहेत.गणोरी गणातून भाजपाचे बाळासाहेब तांदळे, वानेगाव गणातून वंदना राजेंद्र ठोंबरे ( रामटेके), बाबरा गणातून भाजपाचे संतोष गाडेकर तर खामगाव गणातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या अश्विनी आजिनाथ सोनवणे विजयी झाले आहेत..वडोदबाजार गणातून माजी पंचायत समिती सभापती सर्जेराव मेटे हे भाजपाकडून विजयी झाले आहेत. तर तळेगाव गणातून शिवसेना (शिंदे) च्या सविता भगवान कोलते विजयी झाल्या आहेत. तर पाल गणातून शिवसेना (शिंदे) पदमाबाई चंद्रकात जाधव तर जातेगाव गणातून काँग्रेसचे गणेश काळे हे एकमेव सदस्य विजयी झाले आहेत.जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक आमदार अनुराधाताई चव्हाण व खासदार डॉ. कल्याण काळे यांनी अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी जाहीर सभा घेऊन सुद्धा जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची पाटी कोरी राहीली आहे. तर तुतारीच्या मदतीने काँग्रेसचे गणेश काळे हे केवळ ६८ मताने विजयी झाले आहे..काँग्रेसला अतिशय पोषक वातावरण असतांना केवळ बालहट्टामुळे काँग्रेसला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. तर भाजपाला जिल्हा परिषद ३ व पंचायत समितीमध्ये ३ जागा मिळाल्या आहेत. पंचायत समिती मध्ये महाविकास आघाडीचे तीन सदस्य विजयी झाल्याने सभापती पदासाठी मोठी रस्सीखेच बघायला मिळणार आहे..जि.प.पक्षीय बलाबल गट निहाय -* निखिल चव्हाण, भाजप (गणोरी गट)* गीतांजली वरुण पाथ्रीकर, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष (पाल गट)* जितेंद्र जैस्वाल, भाजप (बाबरा गट)* गोपाल वाघ, भाजप (वडोद बाजार गट).पंचायत समिती पक्षनिहाय बलाबल -गणोरी पं. स. : बाळासाहेब तांदळे (भाजप)वाणेगाव गण : वंदना ठोंबरे (रामटेके) (शिवसेना युबिटी)वडोद बाजार गण : सर्जेराव मेटे (भाजप)तळेगाव गण : सविता भगवान कोलते (शिवसेना)पाल गण : पद्माबाई जाधव (शिवसेना)जातेगाव गण : गणेश काळे (काँग्रेस)बाबरा गण : संतोष गाडेकर (भाजप)खामगाव गण : अश्विनी अजिनाथ सोनवणे (राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.