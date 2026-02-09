मराठवाडा

Phulambri Election Result : फुलंब्रीत काँग्रेसला 'बालहट्ट' नडला! तीन गटात भाजप तर एक गट राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडे

फुलंब्री जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीत भाजपाने ४ पैकी ३ गट जिंकून सरशी केली.
Phulambri zp and panchyat samiti Election Result

नवनाथ इधाटे
फुलंब्री - फुलंब्री जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकीत भाजपाने ४ पैकी ३ गट जिंकून सरशी केली आहे तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला एक जागा मिळाली आहे. काँग्रेसची पाटी मात्र कोरी राहीली असून काॅग्रेसला फुलंब्री तालुक्यात बालहट्ट नडल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

