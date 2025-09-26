Harshwardhan Sapkal: हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या; हर्षवर्धन सपकाळ : ओला दुष्काळ जाहीर करा

जालना : मराठवाड्यासह राज्यभरात अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारकडून अजूनही ठोस निर्णय न घेता फक्त पंचनाम्याचे नाटक केले जात आहे. .राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना रसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावेत, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांना राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला..येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार डॉ. कल्याण काळे, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, शहराध्यक्ष अतिक खान, राजेंद्र राख, कल्याण दळे आदी उपस्थित होते. .सपकाळ म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या जखमांवर सरकार मीठ चोळण्याचे काम करत आहे. मंत्री फक्त फोटोसेशनसाठी शेतात जातात. पंचनाम्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना फसवले जात आहे. राज्यातील २८८ पैकी तब्बल २४० आमदार सरकारच्या पाठीशी असतानाही शेतकऱ्यांसाठी ठोस निर्णय घेण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.’’.Rohit Pawar CM Remark : 'देवाभाऊ नाही, 'मेवाभाऊ' आहात'; रोहित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल.पंचनामा न करता मदत द्याराज्यात सरसकट ओला दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा तगादा लावू नये व तत्काळ कर्जमाफी करावी, पंचनामा न करता थेट आर्थिक मदत द्यावी, दसऱ्यापूर्वी हेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावेत, शेती वाहून गेलेल्यांना एकरी ५ लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.