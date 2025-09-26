मराठवाडा

Harshwardhan Sapkal: हेक्टरी ५० हजार रुपये द्या; हर्षवर्धन सपकाळ : ओला दुष्काळ जाहीर करा

Jalna News: मराठवाड्यासह राज्यभरात अतिवृष्टीने थैमान घातले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. सरकारकडून अजूनही ठोस निर्णय न घेता फक्त पंचनाम्याचे नाटक केले जात आहे.
Jalna
rain
Farmer
Flood damage to crops

