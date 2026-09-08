Phulambri News : काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांकडून तहसीलदारांच्या खुर्चीला निवेदन.! छत्रपती संभाजीनगर तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी

फुलंब्री - छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात अत्यल्प व अनियमित पाऊस झाल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, या मागणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसील कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी पदाधिकारी पोहोचले. मात्र, तहसीलदार उपस्थित नसल्याने संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या खुर्चीला निवेदन देत प्रशासनाचा निषेध नोंदविला..छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके करपून गेली असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत विहिरी कोरड्या पडत असल्याने पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे तालुक्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत द्यावी, तसेच जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आली..शेतकऱ्यांनी पिकांसाठी घेतलेले कर्ज फेडायचे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला असून शासनाने तातडीने परिस्थितीची दखल घेणे गरजेचे आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. तहसीलदार कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या खुर्चीला निवेदन देत आपला रोष व्यक्त केला. यावेळी काँग्रेसचे नेते जगन्नाथ काळे, छ.संभाजीनगर तालुकाध्यक्ष श्रीमंत उकिरडे, विठ्ठल कोरडे यांच्यासह आदींची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.