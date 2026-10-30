Shendurwada News : सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश! शेंदूरवाड्यात १० केव्हीचा नवीन ट्रान्सफॉर्मर सुरू; शेतकऱ्यांना आता आठ तास वीजपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा येथील महावितरणच्या वीज उपकेंद्रांतर्गत १९९५ मध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेला पाच केव्ही क्षमतेचा जुना ट्रान्सफॉर्मर बदलून आता दहा केव्ही क्षमतेचा नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात आला आहे. आमदार प्रशांत बंब यांच्या तीन सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले असून, शुक्रवारी (ता. ३०) मान्यवरांच्या हस्ते नवीन ट्रान्सफॉर्मरचा शुभारंभ करण्यात आला..कमी क्षमतेच्या जुन्या ट्रान्सफॉर्मरमुळे परिसरातील शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे आणि दिवसातून केवळ पाच तास वीज मिळत असल्याने शेतीच्या कामांवर परिणाम होत होता. याबाबत ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी आमदार प्रशांत बंब यांच्याकडे निवेदनाद्वारे नवीन ट्रान्सफॉर्मरची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत आमदार बंब यांनी महावितरणकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.अखेर दहा केव्ही क्षमतेचा नवीन ट्रान्सफॉर्मर मंजूर होऊन कार्यान्वित करण्यात आला..नवीन ट्रान्सफॉर्मरमुळे शेतकऱ्यांना दिवसातून आठ तास वीजपुरवठा मिळण्यास मदत होणार असून, वारंवार वीज खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होऊन वीजपुरवठा सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.यावेळी खरेदी-विक्री संघाचे संचालक व सोसायटीचे चेअरमन ज्ञानेश्वर म्हस्के, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक ताराचंद दुबिले, किसान आघाडीचे तालुकाप्रमुख अप्पासाहेब वल्ले, आमदारांचे स्वीय सहाय्यक कृष्णकांत व्यवहारे, कृष्णा सुकासे, अभिजित माळोदे, ज्ञानेश्वर सवई, महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता गजानन ठोंबरे, अभियंता राजश्री धोकटे, वाकळे, सरपंच एकनाथ खंडागळे, माजी सरपंच लतीफ शहा, सदस्य उमेश हजारे, आनंदा निकम, अशोक निकम, किशोर व्यवहारे, सुनील मुळे, कल्याण ढोले, काकासाहेब मोगल, सोमनाथ तोगे, कृष्णा मनोहर यांच्यासह महावितरणचे कर्मचारी शितल एरंडे, बाळू कांबळे, संदीप घटे, एजाज पठाण, गणेश पवार व ग्रामस्थ उपस्थित होते..शेंदूरवादा येथील शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. नवीन ट्रान्सफॉर्मरमुळे शेतकऱ्यांना अधिक सुरळीत वीजपुरवठा मिळून शेतीकामांना दिलासा मिळेल.- प्रशांत बंब आमदारनवीन दहा केव्ही क्षमतेच्या ट्रान्सफॉर्मरमुळे वीज वितरण यंत्रणेवरील भार कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी शेतकऱ्यांना अधिक सुरळीत वीजपुरवठा देणे शक्य होईल.- गजानन ठोंबरे, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.