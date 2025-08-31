Wardha Rain Update:'घाटंजी तालुक्यात नदी नाल्यावरील पूल पाण्याखाली'; सर्वसामान्य त्रस्त, संततधार पावसामुळे ग्रामीण भागातील वाहतूक विस्कळीत

घाटंजी : गुरूवारी दुपारपासून (ता. २८) झालेल्या जोरदार पावसामुळे घाटंजी तालुक्यातील अनेक भागात नदी-नाले तुडूंब भरून वाहू लागले. अचानक आलेल्या पुरामुळे रस्ते जलमय झाले असून सर्वसामान्यांची मोठी गैरसोय झाली. काही ठिकाणी नदी नाल्यावरील पूल पाण्याखाली गेल्याने नागरिकांना भर पावसात रस्त्यावर ताटकळत राहावे लागले..झटाळा-दत्तापूरदरम्यान असलेल्या नाल्यावरचा पूल काही काळ पूर्णपणे पाण्याखाली गेला होता. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक तब्बल तीन तास ठप्प होती. तसेच हा रस्ता पूर्णपणे खराब झाला असून ठिकठिकाणी खड्डे आहेत. जिल्हा परिषदेंतर्गत येणार्!या या रस्त्यावर उंच पूल उभारण्याची मागणी नागरिक अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. मात्र, आजवर ठोस पावले न उचलल्याने ग्रामस्थांत नाराजीचा सूर आहे. तसेच तालुक्यातील निंबर्डा परिसरात पावसाचे पाणी ओसंडून वाहत असल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली. निंबर्डा-किन्ही रस्त्यावरील नाल्यावरील पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला. नंतर शाळकरी मुलांना, महिलांना व वृद्धांना धोक्याचा सामना करीत रस्ता पार करावा लागला..उमरखेड शहराला तलावाचे स्वरूपदोन दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उमरखेड शहराचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ, बसस्थानक परिसर, नाग चौक, रहीम नगर, फातीमा नगर, मुतिजा नगर, ढाणकी रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, स्टेट बँक चौक ,महात्मा ज्योतिबा फुले शाळेसमोर याठिकाणी पावसाचे पाणी साचून तलावाचे स्वरूप आले आहे. अनेक घरात, दुकानात पाणी शिरल्याने व्यापारी व नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नगर परिषदेच्या मॉन्सूनपूर्व नालेसफाईकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. नाल्यांची योग्य ती स्वच्छता न झाल्याने पावसाचे पाणी मोकळा मार्ग न मिळाल्यामुळे रस्त्यावर साचून राहिले आहे..योग्य उंचीचा पूल बांधवाग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की, सुरक्षित पूल ही गरज अनेक वर्षांपासून मांडली जात आहे. मात्र, प्रशासनाने याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले. पावसाळ्याच्या दिवसांत पूरस्थिती निर्माण होते, पण कायमस्वरूपी उपाययोजना न झाल्याने लोकांना वारंवार जीव धोक्यात घालावा लागतो. वेळेत पायाभूत सुविधा उभारल्या असत्या तर अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागला नसता, असे नागरिकांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने तातडीने या मार्गावरील नाल्यावर योग्य उंचीचा पूल बांधावा, अशी मागणी परिसरातील कार्यकर्ते लखन जाधव यांनी केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.