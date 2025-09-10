Bhum Crime : भूम पंचायत समितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर हल्ला; दोन कर्मचारी जखमी

- धनंजय शेटेभूम - भूम पंचायत समितीच्या दोन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची गाडी अडवून त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याने तालुक्यामध्ये खळबळ उडाली आहे. घटना तालुक्यातील ईट जातेगाव रोड येथे मंगळवारी (दि. ९) दुपारी ५.३० वाजेच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात दोन्ही कर्मचारी गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..याबाबत अधिक माहिती अशी की, भूम पंचायत समिती कार्यालयाचे कंत्राटी कर्मचारी रवींद्र राख व कृष्णा बांगर दोघे एकत्र मिळून शेतकऱ्यांच्या विहिरींची तपासणी करून आपल्या चारचाकी वाहनातून बीड जिल्ह्यातील पाटोदाकडे जात होते..दोन्ही कर्मचारी ईट जातेगाव रोडवरील किनारा हॉटेल जवळ पोहोचले असता ईटकडून दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी पंचायत समिती कर्मचाऱ्यांच्या गाडीला दुचाकी आडवी लावली. तुमच्याकडे काम आहे असे म्हणत त्यांना थांबवले. कर्मचाऱ्यांनी गाडीचा दरवाजा उघडताच अज्ञात व्यक्तीने खोऱ्याच्या दांड्याने मारहाण केली..त्याच ठिकाणी ईटकडून एक दुचाकी आली. त्याच्यावरही दोघेजण होते. त्यांच्या हातात कुऱ्हाड व तलवार होती. यातील एकाने राख यांच्या तोंडावर तलवारीने हल्ला केला. यावेळी त्यांनी बांगर यांना बेदम मारहाण केली. या हल्ल्यात दोन्ही कर्मचाऱ्यांना बेदम मारहाण करत जखमी केले. त्यांच्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत..वाशी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संग्राम थोरात, जमादार अर्जुन मारकड यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. याप्रकरणी अद्यापही कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.