Chakur News : सहकारमत्र्यांकडून कृषी कार्यालयाचा पंचनामा; कृषी अधिकाऱ्यासह सात कर्मचारी गैरहजर

चाकूर - येथील तालूका कृषी कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहत नसल्याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी गुरूवारी (ता. १८) सकाळी साडे अकरा वाजता अचानक कार्यालयाला भेट दिली असता फक्त तीन कर्मचारी हजर होते, तालूका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी गैरहजर असल्यामुळे तहसीलदारांना कार्यालयाचा पंचनामा करून कामचुकार कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत..येथील तालूका कृषी अधिकारी कार्यालयात सतत अधिकारी व कर्मचारी गैरहजर राहत आहेत, अतिवृष्टीमुळे तालूक्यातील हजारों शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नुकसानीबाबतची माहिती देण्यासाठी शेतकरी कार्यालयात आल्यानंतर अधिकारी हजर राहत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. याबाबत दै. सकाळ मध्ये वारंवार वृत्त प्रकाशित करण्यात आले आहे..या वृत्ताची दखल घेत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहून शेतकऱ्यांचा अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तरीही अधिकाऱ्यामध्ये सुधारण झालेली नाही.गुरूवारी सकाळी काही गावातील शेतकरी कार्यालयात आले असता तालूका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी यांच्यासह सात कर्मचारी कार्यालयात हजर नव्हते. शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात होती. यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी सहकारमंत्री श्री. पाटील यांना याची माहिती दिल्यानंतर तातडीने त्यांनी कार्यालय गाठले..शेतकऱ्यांनी सहकारमत्र्यांसमोर अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीचा पाडा वाचला. कार्यालयात फक्त तीन कर्मचारी हजर होते यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, विभागीय कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर यांना दुरध्वनीवरून संपर्क साधून संबंधीत गैरहजर कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत..तसेच सदरील कार्यालय तीसऱ्या मजल्यावर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पायऱ्या चढून जाणे अवघड होत असल्यामुळे कार्यालयाचे स्थलांतर करण्यास सांगितले आहे. तहसीलदार नरसिंग जाधव यांना कृषी कार्यालयाचा पंचनामा करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्याचे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले आहे..