Deglur Bhukhand: कर्मचाऱ्यांसाठीचे भूखंड इतरांच्या घशात? देगलूर प्रकरणात चौकशीचे आदेश, सहकार क्षेत्रात खळबळ

-अनिल कदमदेगलूर: कर्मचाऱ्यांच्या घरकुलाच्या उद्देशाने देण्यात आलेल्या भूखंडांचे वाटप नियम धाब्यावर बसवून झाले का? बाजार समितीची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता मोजक्या व्यक्तींच्या फायद्यासाठी वापरली गेली का? खरेदीदार संस्थेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह असताना व्यवहार कसा झाला? अशा अनेक गंभीर प्रश्नांनी देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भूखंड वाटप प्रकरणाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकानी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमांतर्गत तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश नांदेडच्या जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.कर्मचाऱ्यांसाठीचे भूखंड; लाभ मात्र इतरांना?देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने १५ मार्च १९९६ रोजी शहरातील गट क्रमांक ८३१ मधील ९५ आर जमीन नियोजित शिवसाईकृपा पणन कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला देण्याचा ठराव केला होता. या जागेवर ३५ भूखंड तयार करण्यात आले. हे भूखंड केवळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांना देणे अपेक्षित असताना त्यापैकी तब्बल १३ भूखंड इतर व्यक्तींना देण्यात आल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे. एवढेच नव्हे तर १९ भूखंडधारकांनी पुढे ते इतरांना विकल्याची बाबही उघड झाली आहे..कोट्यवधींच्या व्यवहारात आर्थिक विसंगती..!माजी उपसभापती बालाजी कनकंटे यांच्या तक्रारीनंतर विभागीय सहनिबंधकांनी याप्रकरणी धाराशिवच्या जिल्हा उपनिबंधकांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.चौकशी अहवालात विभागीय सहनिबंधक, संभाजीनगर यांनी १९९७ मध्ये प्रचलित दरानुसार जमीन विक्रीस मंजुरी दिली होती. त्यावेळी सुमारे २ कोटी ७३ लाख ६० हजार रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली होती. स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्क भरले गेले; मात्र बाजार समितीने मंजूर किंमतच वसूल केली नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. २००३ मध्ये केवळ १ लाख ४६ हजार ३०० रुपये घेतल्याचा दावा करण्यात आला असला तरी त्या रकमेचा पुढे विनियोग कसा झाला, याची कोणतीही स्पष्ट नोंद उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद आहे..'निगमनिकाय' नसताना व्यवहार?चौकशीतील सर्वाधिक गंभीर निरीक्षण म्हणजे २०२१ मधील विक्रीपत्राच्या वेळी खरेदीदार म्हणून नमूद करण्यात आलेली नियोजित शिवसाई कृपा पणन कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही त्यावेळी कायदेशीर अर्थाने 'निगमनिकाय' नव्हती. संस्थेची नोंदणी २८ ऑगस्ट २०२० रोजी झाल्याची नोंद असून, संबंधित व्यवहाराच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याची गंभीर बाब अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे अस्तित्वात नसलेल्या संस्थेच्या नावाने झालेला व्यवहार नियमबाह्य असल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे..मूळ उद्देशालाच हरताळज्यांच्या घरकुलासाठी भूखंड देण्यात आले, त्यांपैकी अनेक कर्मचारी स्वतः ताबा घेण्यास इच्छुक नसल्याचे, तर काहींनी भूखंड थेट विकल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी भूखंड देण्याचा मूळ उद्देशच बाजूला पडल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...कारवाईचे स्पष्ट निर्देशया सर्व बाबींचा विचार करून विभागीय सहनिबंधकांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नियमांनुसार संबंधितांवर आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करून त्याचा सविस्तर अनुपालन अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.या आदेशामुळे देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील भूखंड वाटप प्रकरण पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले असून, चौकशीनंतर नेमकी कोणावर जबाबदारी निश्चित होते आणि कोणती प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे सहकार क्षेत्रासह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.