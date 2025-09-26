Lohara News : घनकचरा प्रकल्पातील खत चोरी प्रकरण चौकशी समिती निष्क्रिय; नगरसेवक प्रशांत काळे यांचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

लोहारा (जि. धाराशिव) - लोहारा नगरपंचायतीच्या घनकचरा प्रकल्पातून लाखो रुपयांच्या खत चोरी प्रकरणात चौकशी समितीने कामकाजच न केल्याने नाराज विद्यमान नगरसेवक प्रशांत काळे यांनी शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी नगरपंचायत इमारतीवर चढून पेट्रोल ओतून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. मात्र, वेळीच उपस्थित नगरपंचायत कर्मचारी, पोलीस आणि नागरिकांनी तत्परता दाखवून काळे यांना रोखल्याने मोठी दुर्घटना टळली..शहरातील जुन्या गाव परिसरात उभारलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात दररोज सरासरी पाच ते सहा टन कचरा जमा होतो. या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तयार केले जाते. परंतु, २०२२ ते फेब्रुवारी २०२५ या काळात तयार झालेल्या हजारो टन खताचा मागमूस नसल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवक काळे यांनी केला आहे. नगरपंचायत अधिकारी व कर्मचारी यांनी दलालामार्फत हे खत गैरमार्गाने विकले असल्याचा त्यांनी ठपका ठेवत या प्रकरणात तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली होती..याच मागणीसाठी त्यांनी यापूर्वीच नगरपंचायत समोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. उपोषणाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी समितीकडून अहवाल न सादर झाल्याने प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप नगरसेवक काळे यांनी केला..या निष्क्रियतेविरोधात संताप व्यक्त करत शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता त्यांनी नगरपंचायत इमारतीवर चढून अंगावर पेट्रोल ओतून आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी व नागरिकांनी वेळेवर हस्तक्षेप करून त्यांना खाली उतरवले..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत काळे यांना ताब्यात घेऊन शांत केले. या घटनेमुळे लोहारा शहरात एकच खळबळ उडाली असून, 'घनकचरा प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचा तपास कोण रोखत आहे?' असा सवाल नागरिकांकडून जोरदारपणे उपस्थित केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.