Santosh Deshmukh Case: मस्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख अपहरण व हत्या प्रकरणातील आरोपी विष्णू चाटे याचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला

Vishnu Chate: मास्साजोग येथील सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याचा दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळण्यात आला. उर्वरित आरोपींच्या दोषमुक्ती अर्जावर पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण आणि हत्या प्रकरणातील दुसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी विष्णू चाटे याचा दोषमुक्तीचा अर्ज येथील विशेष मकोका न्यायाधीश व्यंकटेश पटवदकर यांनी बुधवारी (ता. २४) नामंजूर केला.

