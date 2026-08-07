Creta Car Accident : क्रेटा कार विहिरीत कोसळली; दोघांना बाहेर काढण्यात यश तर काहींचा शोध सुरु, पद्मावती गावाजवळील घटना

पारध - नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम आटोपून धावडा गावाकडे जाताना पारध-वालसावंगी रस्त्यावर पद्मावती गावाजवळ शुक्रवारी (ता. 8) रात्री एक क्रेटा कार विहिरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत दोघांना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यापैकी आईचा मृत्यू तर मुलावर सामान्य रुग्णालय बुलढाणा येथे उपचार सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तर एक महिला अद्याप कारमध्ये अडकून असून तिला बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे..याविषयी माहिती अशी की, अवघडराव सावंगी (ता. भोकरदन) येथील आपल्या नातेवाईकांचा अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम आटोपून धावडा गावाकडे जातांना एक भरधाव कार एका दुचाकी चालकाला जोराची धडक देऊन रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या एका विहिरीत कोसळी घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली असून,पारध पोलिस व ग्रामस्थ यांच्या मदतीने बचाव कार्य सुरु आहे. परंतु रात्रीचा वेळ असल्यामुळे विहिरीत शोध घेणे मोठे कठीण झाले आहे. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली आहे..पारध-भोकरदन-वालसावंगी हा तालुक्यातील महत्वाचा मुख्य रस्ता असून, या रस्त्याच्या कडेला लागून अनेक जीवघेण्या धोकादायक विहिरी आहेत, या रस्त्यावरील जीवघेण्या विहिरीमुळे वाहने कोसळून अनेकांना आपला जीव गमवावा लागल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. परंतु याबाबत संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणत्याच उपाय योजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणखी किती बळी घेणार.....? असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.