Creta Car Accident : दुचाकीला धडकेनंतर पळून जाण्याच्या प्रयत्नात विहिरीत कोसळली क्रेटा, सासू सुनेचा मृत्यू; १३ तासानी गाडी काढली बाहेर

पारध - दुचाकीस्वाराला धडक देऊन घटनास्थळावरून सुसाट वेगाने पळून जाण्याच्या प्रयत्नात विहिरीत कोसळलेली क्रेटा कार तब्बल १२ ते १३ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर स्कुबा डायव्हर्सच्या मदतीने शनिवारी (ता. 8) बाहेर काढण्यात आली. या भीषण दुर्घटनेत कारमध्ये अडकलेल्या अक्तर बेगम अमन उल्ला खान (वय-75) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर सुलतानाबी बेगम (वय-46) यांचा बुलढाणा येथे उपचारासाठी नेत असताना रस्त्यात मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवार (ता. ७) भोकरदन तालुक्यातील पारध- वालसावंगी मुख्य रस्त्यावर पद्मावती गावाजवळ घडली..रात्रीचा अंधार, विहिरीतील 90 फूट असलेले पाणी आणि बचावासाठी आवश्यक साधनांचा अभाव यामुळे बचावकार्यात मोठा विलंब झाला. स्थानिक नागरिक पारध पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने, उपनिरीक्षक वाल्मिक नेमाने,पोलिस, महसूल. बचाव पथकाने रात्रभर प्रयत्न केल्यानंतर अखेर स्कुबा डायव्हर्सच्या पथकाच्या मदतीने कार आणि कार मध्ये अडकलेल्या अक्तर बेगम अमनउल्ला खान यांना शनिवारी सकाळी नऊ वाजेचा सुमारास बाहेर काढण्यात आली. मात्र, आपत्कालीन यंत्रणा वेळेत उपलब्ध न झाल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..पारध येथे कायमस्वरूपी रुग्णवाहिका, अग्निशमन वाहन व प्रशिक्षित बचाव पथक उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.आपल्या नातेवाईकांच्या अंत्यसंस्काराचा कार्यक्रम आटोपून घरी धावडा गावाकडे क्रेटा कारणे एका कुटुंबातील तिघे जण येत असतांना पारध -वालसावंगी या मुख्य रस्त्यावर पद्मावती गावाजवळ कडेला असलेल्या एका धोकादायक विहिरीत रात्री कार कोसळून अपघात झाला. यात सासू व सुनेचा मृत्यू झाला. असून, कुटूंबावर मोठे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे धावडा गावावर शोककळा पसरली आहे..पद्मावती (ता. भोकरदन) विहिरीत कार कोसळून अपघात प्रकरणी अद्याप कोणताच गुन्हा नोंद झाला. नसून, चौकशी करून गुन्हा नोंद करणार आहे.- संतोष माने, सहायक पोलिस निरीक्षक, पारध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.