Deglur Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून पीडित महिलेवर अत्याचार; आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल

देगलूर - एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करून तिचे अश्लील फोटो मोबाईलवरून व्हायरल केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी आलुर येथील पीडित महिलेने दिलेल्या तक्रारीवरून देगलूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रदीप संग्राम वनंजे (रा. तमलूर, ता. आरोपीविरुद्ध पो. स्टे. गुरनं ४७९/२०२५, कलम ६९,३५१(२) भा.दं.सं. सहकलम ६६ (ई),६७ (अ) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, सहकलम ९२ (ड) अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मार्च २०२३ ते २५ जून २०२५ या कालावधीत विजयवाडा व आलूर (ता. देगलूर) येथे आरोपीने फिर्यादीस लग्नाचे आमिष दाखवून विश्वासात घेतले. त्यानंतर कोल्डड्रिंकमध्ये गुंगीकारक औषध टाकून तिच्यावर जबरदस्तीने शारीरिक अत्याचार केला.तसेच, 'कोणाला सांगितले तर जिवे मारू' अशी धमकी दिली. एवढ्यावरच न थांबता आरोपीने फिर्यादीचे नग्न अवस्थेतील फोटो मोबाईलवरून आपल्या मित्रास पाठवून ते व्हायरल केले असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे पीडितेने पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार नोंदवली..याप्रकरणी पीडित महिलेने दिल्याने फिर्यादीवरून देगलूर पोलिसांनी आरोपी प्रदीप वनंजे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोनि मारोती मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक बेंबडे हे करीत असल्याचे सांगण्यात आले..