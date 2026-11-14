Kaygaon Accident : अपघातातील गंभीर जखमी गोरख गायकवाड यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी; उपचारादरम्यान निधन

कायगाव - छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर महामार्गावर गंगापूर तालुक्यातील ढोरेगावजवळील राधिका पेट्रोल पंप परिसरात (दि. ६ नोव्हेंबर) रोजी रात्री नऊच्या सुमारास झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या गोरख रावसाहेब गायकवाड (वय ५२, रा. पुरी, ता. गंगापूर) यांची अखेर मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू असताना शुक्रवारी (दि. १३) दुपारी बारा वाजता त्यांची प्राणज्योत मालवली..सदर अपघातात गोरख गायकवाड गंभीर जखमी झाले होते. अपघातानंतर त्यांना तातडीने उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्रकृती मृत्यूशी झुंज देत असतानाच अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली..या अपघाताची नोंद गंगापूर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून, या प्रकरणाचा पुढील तपास बीट जमादार गणेश जाधव व पद्मकुमार जाधव करीत आहेत.गोरख यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले व एक विवाहित मुलगी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.