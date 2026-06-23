Pachod Accident : जांभळाचा पिकअप पलटी होताच जांभळं घेण्यासाठी लोकांची उडाली झुंबड

पाचोड - बीडकडून छत्रपती संभाजीनगरकडे जांभळं घेऊन जाणारा भरधाव वेगातील पिकअप (क्रमांक : एमएच १६.सीडी २४६४) उलटताच पंचक्रोशीतील नागरिकांनी माणुसकीला बाजूला करीत पिक अपमधून पड़लेले जांभळं मिळेल त्यात भरून नेल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) रोजी धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा (ता.पैठण) फाट्याजवळ पहाटे साडेपाच वाजेच्या सुमारास घडली..उपरोक्त पिकअप बीडकडून आंध्रप्रदेशहून जांभळ घेऊन जळगाव येथे जात होता. सदर पिकअप मुरमा फाट्याजवळ येताच पाठीमागून येणाऱ्या वाहनचालकाने त्यास हुलकावणी दिली. यांत 'त्या' वाहनाला वाचवण्याच्या प्रयत्नात पिकअप चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला अन् सदर जांभळाने भरलेला पिकअप रस्त्याखाली जाऊन उलटला..या घटनेची माहिती आसपासच्या गावांत समजताच अपघाताच्या दिशेने एकच तोबा गर्दी उसळली. प्रत्येकजण मिळेल त्या पिशव्या, गोण्या, पोते घेऊन पिकअपच्या दिशेने धावले. अन त्यांच्यात सर्वाधिक जांभळं मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली. फुकटचे जांभळं मिळवण्यासाठी उपस्थितांत धक्काबुक्की होऊन जे ते आपापली खळगी भरण्यात गुरफटुन गेले. एवढेच नव्हे तर उपस्थितांनी निम्म्यावर जांभळं भरून नेले. जांभळं नेण्याऱ्याच्या दुरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या..अगदी लहानग्यापासून वयोवृद्धांपर्यंत अन् पुरुषांपासून महिलांपर्यंत सर्वांनीच जास्तीचे जांभळं आपल्या पारड्यात खेचण्याचा प्रयत्न केला. पिकअपमधून जांभळं काढून घेऊन जाण्यासाठी लोकांनी केलेल्या गर्दीमुळे काही वेळ वाहतूकसेवा देखील विस्कळीत झाली होती. या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.मात्र पोलीस घटनास्थळी पोहोचल्यानंतरही हे लोक पोलिसांना न जुमानता जांभळं काढून घेऊन जात होते. या तब्बल तीन लाखाची जांभळं भरलेले होते . त्यातच रस्त्याने जाणारे अन्य वाहनधारक ही हे फुकटचे जांभळे घेऊन जाण्यात मग्न झाल्याचे पाहवयास मिळाले. या घटनेमुळे महामार्गावर वाहतूकची कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे प्रवास करणाऱ्यांना या समस्येचा सामना करावा लागला. अवघा पिकअप रिकामा झाल्यानंतरच गर्दी ओसरली..दरम्यान टोलनाक्यावरून क्रेन बोलावून पिकअप सरळ करण्यात आल्यानंतर अन् एकदाची वाहतूककोडीं फुटून वाहतूक सुरळीत सुरू झाली. या पुर्वीही या रस्त्यावर आंबे, सफरचंद, टोमॅटो व टरबुज, पेट्रोल, गोडतेल वाहून नेणारे वाहने उलटली होती, तेव्हाही उपस्थितांनी जखमीना मदत करण्याऐवजी त्या त्या वस्तु, पदार्थ लुटून नेण्यात धन्यता मानली. एकंदरीत आजचे चित्र पाहता माणुसकी लोप पावत असल्याचे दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.