हिंगोली जिल्ह्यात एक ते सात मार्चपर्यंत संचारबंदी; जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांचे आदेश

हिंगोली : जिल्ह्यात कोव्हीड- १९ बाधित रुग्णांमध्ये दिवसेंदिवस होत असल्याने जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यात सात दिवस संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिले आहेत. सोमवार ता. एक ते सात मार्च दरम्यान हे आदेश लागु राहणार आहेत. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता संपूर्ण जिल्ह्याच्या ग्रामीण व शहरी हद्दीतील सर्व प्रकारच्या हालचालीस ( व्यक्ती, वाहन ) व सर्व जास्थापना, दुकाने, खानावळ आदीसाठी हे आदेश राहणार आहेत. सदर कालावधील दूध विक्री केंद्र, दूध विक्रेते यांना सकाळी नऊ ते सायकाळी पाच पर्यंत चालू ठेवण्यास मुभा राहील. या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, बँका या कामकाजासाठी चालू राहतील सदर कालावधीत बँका केवळ शासकीय कामकाजासाठी चालू राहतील. याकरिता संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना ये - जा करण्यासाठी मुभा राहील. परतु सोबत ओळखपत्र ठेवणे बधनकारक राहील, या कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व धार्मिक, प्रार्थना स्थळे , सर्व शाळा, महाविद्यालये, सर्व मंगल कार्यालये, लॉन्स बंद राहतील. औषधी दुकाने चालू ठेवण्यास मुभा राहील. पत्रकार व त्यांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांना सदर कालावधीत कार्यालयीन कामकाजासाठी ये - जा करण्यास मुभा राहील . परंतु सोबत ओळखपत्र ठेवणे बंधनकारक राहील. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गाची कामे दुरुस्ती करण्यास, आरोग्य शासकीय विभागाशी सबंधीत बांधकामे, महावितरण, महापारेषण आणि इतर विदयुत विषयक विभागाकडील देखभाल व दुरुस्तीची कामे. दूरसंचारशी संलग्न सेवा, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण आणि स्वछता विषयक कामे, या कार्यालयामार्फत परवानगी देण्यात आलेल्या वाळू घाटातून रेली उत्खनन व वाहतूक संबंधित कामे करण्याम मुभा राहील. याकरिता संबंधीत विभागाकडील आदेश ओळखपत्र सोबत ठेवणे बंधनकारक राहील, पेट्रोल पंप केवळ शासकीय वाहने, अत्यावश्यक सेवा देणारी वाहने व कृषी सेवा सबंधीत वाहने यांना इंधन पुरवठा करण्यासाठी चालू राहतील, बाहेरील विद्यार्थी बाहेर जिल्ह्यातील अडकलेले नागरिक यांच्या परवानाधारक खानावळ हॉटेल, पार्सल सुविधेसाठी सकाळी नऊ ते रात्री सात उघडण्यास मुभा असेल. संघाराची मुभा दिलेल्या व्यक्तींना सामाजिक अंतर राखून तसेच मास्कचा वापर बंधनकारक राहील. यानुसार संचारबंदी काळात अत्यावश्यक सेवा, परवानगी घेतलेल्या व्यक्तीशिवाय इतर कोणतीही व्यक्ती रस्त्याने बाजार मध्ये गल्लीमध्ये, गावामध्ये घराबाहेर फिरताना आढळून आल्यास त्याचे विरोधात भारतीय दंड संहिता कलम अन्वये शिक्षेस पात्र राहील असे आदेश रविवारपासून (ता. २८) निर्गमित करण्यात येणार आहेत संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Curfew in Hingoli district from March 1 to 7; Collector's order