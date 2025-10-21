Car Accident: दोन कारच्या भिषण अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू; दाळींब गावाजवळ देवदर्शनावरून परताना काळाने घातला घाला

दाळींब (ता.उमरगा) : उमरगा, ता. २१ (बातमीदार) : अमावस्यानिमित्त विजापूर जिह्यातील एका देवस्थानची यात्रा करून गावाकडे कारने परत निघालेल्या चौघांवर काळाने घाला घातला. भरधाव वेगाने, दाट धुक्यातुन जाणारी एक कार चालकाचा ताबा सुटुन दुसऱ्या बाजुने जाणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिल्याने चौघांचा जागीच मृत्यु झाला..तर दोघे गंभीर जखमी झाले. राष्ट्रीय महामार्गावर दाळींब (ता.उमरगा) गावाजवळील साईप्रसाद पेट्रोल पंपा जवळ मंगळवारी (ता. २१) सकाळी सहाच्या सुमारास हा भिषण अपघात झाला. या बाबतची माहिती अशी की, कर्नाटक राज्यातील बिदर जिह्यातील काशीमपूर (पी) येथील एका कुटुंबासह इतर नातेवाईक विजापूर जिह्यातील हुलजंगीच्या महालिंगराया देवस्थानच्या अमावस्या निमित्त होणाऱ्या यात्रेला सोमवारी (ता.२०) गेले होते..रात्री उशीरा देवदर्शन करून मध्यरात्री परत गावाकडे कारने (क्र. के ए ३८ एम ९९४६) निघाले होते. ही कार दाळींब गाव ओलांडून पुढे आल्यानंतर उमरग्याहुन सोलापूरच्या दिशेने भरधाव वेगाने निघालेल्या कारचालकाला (क्र. एम एच १४ ई पी ०७३२) दाट धुक्यामुळे रस्त्यावर असलेल्या वळणाचा अंदाज न आल्याने ताबा सुटल्याने दुभाजक ओलांडून जंप घेऊन उमरग्याच्या दिशेने निघालेल्या कारला जोरदार धडक दिल्याने, कार खड्यात जाऊन आदळली. .त्यात रतीकांत मारूती बसगोंडा वय ३० वर्षे कारचालक, सदानंद मारुती बसगोंडा वय १९ वर्षे,शिवकुमार चितानंद वग्गे वय २६ वर्षे, संतोष बजरंग बसगोंडा वय १९ वर्षे सर्व राहणार काशीमपूर (ता. जि. बिदर कर्नाटक) हे चार जण जागीच ठार झाले आहेत तर या कारमधील दिगंबर जगन्नाथ सगोंळगी वय ३१ वर्षे रा. काशीमपूर हे जखमी झाले आहेत तर दुसऱ्या कारचा चालक लावण्य हणमंत मसोनी वय २२ वर्षे रा. जूळे सोलापूर (जि. सोलापूर) हे जखमी झाले आहेत. या घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सदाशिव शेलार, मुरुम पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक डॉ. संदिप दहिफळे, उपनिरीक्षक गव्हाणे, कर्मचारी नागनाथ वाघमारे, अमर महानुरे, घटनास्थळी पोहचले..जखमींना उपचारासाठी दाखल करताना जेसीबीच्या सहाय्याने बाहेर काढावे लागले. दाळिंबचे सरपंच प्रशांत देवकते, असिफ शिकार, अजीम लाडू, बाबा जाफरी, शिवाजी जाधव, भास्कर राठोड आदींनी जखमींना रुग्णालयात पाठवण्यासाठी मदत केली. काशीमपूरच्या जखमीला उपचारासाठी बिदरला पाठवण्यात आले तर धडक देणाऱ्या कारचालकावर उमरगा येथे उपचार सुरु होते. दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गावर बऱ्याच दिशादर्शक फलक नाहीत, खड्डेमय रस्त्यामुळे अपघात होताहेत. दाळींब जवळ झालेल्या अपघाताचे ठिकाणी वळण आहे, तेथे दिशादर्शक फलक नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यासंदर्भात उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते बाबा जाफरी यांनी व्यक्त केले..Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?.उपजिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांचा आक्रोशअपघातात मृत्यु झालेल्यांमध्ये एकाच कुटुंबातील व नातेवाईकांचा समावेश असल्याने काशीमपूर येथील नातेवाईक उपजिल्हा रुग्णालयात आक्रोश करत होते. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह दुपारनंतर नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या दुर्देवी घटनेमुळे काशीमपुर गावावर ऐन दिवाळीत शोककळा पसरली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.