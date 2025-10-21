मराठवाडा

Car Accident: दोन कारच्या भिषण अपघातात चौघांचा जागीच मृत्यू; दाळींब गावाजवळ देवदर्शनावरून परताना काळाने घातला घाला

Dharashiv News: अमावस्यानिमित्त विजापूर जिह्यातील एका देवस्थानची यात्रा करून गावाकडे कारने परत निघालेल्या चौघांवर काळाने घाला घातला. भरधाव वेगाने, दाट धुक्यातुन जाणारी एक कार चालकाचा ताबा सुटुन दुसऱ्या बाजुने जाणाऱ्या कारला जोरदार धडक.
अविनाश काळे
दाळींब (ता.उमरगा) : उमरगा, ता. २१ (बातमीदार) : अमावस्यानिमित्त विजापूर जिह्यातील एका देवस्थानची यात्रा करून गावाकडे कारने परत निघालेल्या चौघांवर काळाने घाला घातला. भरधाव वेगाने, दाट धुक्यातुन जाणारी एक कार चालकाचा ताबा सुटुन दुसऱ्या बाजुने जाणाऱ्या कारला जोरदार धडक दिल्याने चौघांचा जागीच मृत्यु झाला.

