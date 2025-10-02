Zendu Flower : गेवराईत सकाळी झेंडूला किलोला शंभरचा भाव तर दूपारी आला निम्म्यावर

गेवराई - नवरात्र-दसऱ्याच्या सणासाठी लागवड केलेल्या झेंडू पिकाला यंदा दस-याला गेवराईत सकाळी प्रतिकिलो शंभर रूपये भाव मिळाला. मात्र,दुपारनंतर झेंडू कवडीमोल भावाने विक्री करावी लागली. यामुळे गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे..गेवराई तालुक्यातील झेंडूची शेती सततचा पाऊस, अतिवृष्टी आणि नदीला आलेल्या महापुराने झेंडूची फुले सडून, कुजून व गुणवत्ताहीन होऊन गेल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी धार्मिक हंगाम लक्षात घेऊन मोठ्या प्रमाणात झेंडूची लागवड केली होती. बियाणे, खते, मजुरी व औषधांवर मोठा खर्च करून झेंडूचे पीक उभे केले, मात्र सलग पावसाने बागा नासल्या आणि रोगराईही पसरली..गुरुवारी (ता. २) दस-याच्या दिवशी गेवराई येथील बाजारात झेंडूच्या भावात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळाली. सकाळी एका किलोला १०० रुपये भाव होता. परंतु दुपारी भाव अचानक निम्म्यावर आला. पन्नास रुपये झेंडूची फुले विकावी लागली. बाजारपेठेत सतत पुरवठा आणि मागणीतील फरक, तसेच गुणवत्ताहीन फुलांची उलाढाल या कारणांमुळे भाव घटला असल्याचे झेंडूची शेथी करणा-या शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, शेतक-यांच्या म्हणण्यानुसार, 'सकाळी भाव चांगला होता कारण मागणी होती, पण दुपारी पुरवठा जास्त झाल्यामुळे भाव कोसळला. दर्जाहीन फुलांवर ग्राहक कमी पैसे देतात, त्यामुळे भाव सातत्याने खाली येतात असे शेतक-यांनी सांगीतले.यावर्षी अतिवृष्टीमुळे झेंडूचे मोठे नुकसान झाले.पर्ययाने उत्पन्न घटले.भाव चांगला मिळेल अशी आस होती. मात्र,सकाळी भाव चांगला होता, पण दुपारी तो गडगडल्याने निम्म्यावर आला.- बंडू घाटूळ, शेतकरी, काठोडा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.