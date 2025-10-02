मराठवाडा

Zendu Flower : गेवराईत सकाळी झेंडूला किलोला शंभरचा भाव तर दूपारी आला निम्म्यावर

अतिवृष्टी पुरपरिस्थितीने झेंडू शेतीला फटका; भाव गडगडला, शेतकऱ्यांचे लाखोचे नुकसान.
भास्कर सोळंके
गेवराई - नवरात्र-दसऱ्याच्या सणासाठी लागवड केलेल्या झेंडू पिकाला यंदा दस-याला गेवराईत सकाळी प्रतिकिलो शंभर रूपये भाव मिळाला. मात्र,दुपारनंतर झेंडू कवडीमोल भावाने विक्री करावी लागली. यामुळे गेवराई तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

