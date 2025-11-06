Ausa News : अतिवृष्टीत सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांच्या लेकींचा उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर टाहो

औसा - माझा बाप शेतात राब-राब राबून आम्हाला पोसतो आणि आम्हाला शिकवितो. मात्र मागील दोन महीन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने पिकासोबत रानच वाहून गेलंय. आता रानात मातीच राहिलेली नाही. आता शेतात काय पेरावं आणि काय पिकवावे? माझ्या शिकवणीची फिस भरली नाही म्हणुन मला वर्गाबाहेर काढलं गेलं..आधिच शेतीचं नुकसान झाल्यामुळे बाप धास्तावलेला आहे. जेवतानाही तो खाली मुंडी घालुन जेवतोय. बापाला जर मला फिस भरली नाही म्हणुन बाहेर काढल्याचं कळालं तर त्यांच्या वेदना आणखिन वाढतील म्हणुन मी त्यांना कांही सांगीतलं नाही. माझ्या बापाला शेतीत झालेल्या नुकसानींमुळे माझी फिस भरता आली नाही. कारण त्याच्या उत्पन्नाचे साधनच निसर्गाने वाहून नेले..साहेब मला सरकारला विचारायचं आहे की, मी एका शेतकऱ्याची मुलगी म्हणुन मला शिकण्याचा आधिकार नाही का? शेतकरी असनं माझ्या बापाच पाप आहे का? असा अर्त टाहो दहावीत शिकणाऱ्या होळी या गावातील गायत्री किशोर जाधव शेतकऱ्यांच्या मुलींने माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर फोडला.ते गुरुवारी (ता. ६) रोजी औसा तालुक्यातील भुसणी या गावातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधत होते त्यावेळी आनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा त्यांच्या समोर मांडल्या. शेतकऱ्यांच्या व्यथा ऐकुन उद्धव ठाकरे सुन्न झाले होते..यावेळी भुसणी गावातील विशाखा माने हिने श्री. ठाकरे यांना सांगितले की, मी बारावीला शिकत आहे. माझ्या बापाकडे पाच एकर शेती आहे. मात्र अतिवृष्टीत संपूर्ण पिक वाहून गेले, पिकासोबत सुपीक माती वाहून गेली. आता आमच्याकडे प्रात्यक्षिकाची फीस भरण्यासाठीही पैसे नाहीत. नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी सरकारचे पथक रात्री येऊन पाहीणी करीत आहे.जिथे दिवसा निट दिसत नाही तिथे रात्री त्यांना काय दिसत असावे? दोन म्हशी आणि दोन बैल अतिवृष्टीत दगावले. आता आम्ही जगायचं कसं ते सांगा असा सवाल तीने उद्धव ठाकरे यांना करुन निवडणुकीपुर्वी सरकारने दिलेल्या अश्वासनाला बगल दिल्याचा उल्लेख करीत सरकारने आजुन एक रुपयाही मदत केली नसल्याची खंत या मुलीने व्यक्त केली..यावेळी कांही महिलांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे दिड हजार रुपयांना विविध नियम व अटी घालुन त्याला कात्री लावली जात असल्याची माहीती श्री. ठाकरे यांच्या समोर मांडली. यावेळी जमलेल्या शेतकऱ्यांनी विमा व नुकसानीची रक्कम खात्यावर पडली नसल्याचे सांगितले. राज्य सरकारच्या फसव्या आणि निवडणुकी पुरत्या दिलेल्या आश्वासनांवर शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला.यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडनाऱ्या या महायुती सरकारवर मतबंदी घालण्याचे अवाहन सर्वांना केले. फडणवीस म्हणाले तसे वागले असतील तर सांगा आणि दोन हजार रुपये मिळवा. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी आजपर्यंतचे हे सर्वात मोठे पॅकेज असल्याचे मुख्यमंत्री सांगत सुटलेत मग ही मदत शेकऱ्यांपर्यंत आजुन का पोहोचली नाही..निवडणुकी आगोदर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोर करणारे हे सरकार आता योग्य वेळ शोधत आहे. सहा महीन्यांनी कर्जमाफी करु असा अजब शब्द ते देत आहेत. मात्र सहा महीने शेतकरी जगला तर पाहीजे. हेक्टरी पन्नास हजाराची मदत करण्या ऐवजी सरकार शेतकऱ्यांना झुलवत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला..या कार्यक्रमात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचीही भाषणे झाली. या वेळी मिलिंद नार्वेकर, चंद्रकांत खैरे, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार दिनकर माने, जिल्हा प्रमुख संतोष सोमवंशी, पप्पू कुलकर्णी, शोभा मेंदरगे, जयश्री उटगे, बजरंग जाधव, दिनेश जावळे आदी पदाधिकारी व पंचक्रोशीतील शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.