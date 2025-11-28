मराठवाडा

Daulatabad Crime : वीस हजार रुपयांची लाच घेताना दौलताबादची महिला पोलिस ताब्यात

दौलताबाद येथील पोलिस स्थानकातील महिला पोलिस हेड कॉन्स्टेबल लता दराडे हिला वीस हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
दौलताबाद - येथील पोलिस स्थानकातील महिला पोलिस हेड कॉन्स्टेबल लता दराडे हिला वीस हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (ता. २७) ही कारवाई केली.

