मराठवाडा

Paithan Robbery : दावरवाडी येथे शेतात जाणाऱ्या महिलेस भरदुपारी चोरट्यांनी लुटले; पाचोड पोलिसात गुन्हा दाखल!

Jewellery Snatching : दावरवाडी येथे दोन अज्ञात चोरट्यांनी शेतात जाणाऱ्या महिलेला लुटले आणि सोन्याचे दागिने हिसकावले. महिलेला जखम झाल्यामुळे पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, तर पोलिस तपास सुरू आहेत.
Woman Robbed in Broad Daylight in Davervadi

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाचोड : शेतात कापूस वेचणीसाठी जाणाऱ्या महिलेस एकटी असल्याचे पाहून अज्ञात दोन चोरट्यांनी तिला रस्त्यात गाठून तिच्या अंगावरील दागिने हिसकावून नेल्याची घटना दावरवाडी (ता.पैठण) येथे बुधवारी (ता.१०) भर दुपारी घडली असल्याने परिसरात भितीचे वातावरण पसरले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, दावरवाडी येथील शारदाबाई भरत मोरे (वय ३५) या महिलेने आपल्या गावाचा आठवडे बाजार असल्याने दूपारपर्यंत बाजारहट उरकून 'त्या' कापूस वेचणीसाठी दावरवाडी - सोनवाडी रस्त्याने आपल्या शेताकडे निघाल्या.

Paithan
crime
Marathwada
robbery
police case

