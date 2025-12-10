Paithan Robbery : दावरवाडी येथे शेतात जाणाऱ्या महिलेस भरदुपारी चोरट्यांनी लुटले; पाचोड पोलिसात गुन्हा दाखल!

पाचोड : शेतात कापूस वेचणीसाठी जाणाऱ्या महिलेस एकटी असल्याचे पाहून अज्ञात दोन चोरट्यांनी तिला रस्त्यात गाठून तिच्या अंगावरील दागिने हिसकावून नेल्याची घटना दावरवाडी (ता.पैठण) येथे बुधवारी (ता.१०) भर दुपारी घडली असल्याने परिसरात भितीचे वातावरण पसरले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती अशी, दावरवाडी येथील शारदाबाई भरत मोरे (वय ३५) या महिलेने आपल्या गावाचा आठवडे बाजार असल्याने दूपारपर्यंत बाजारहट उरकून 'त्या' कापूस वेचणीसाठी दावरवाडी - सोनवाडी रस्त्याने आपल्या शेताकडे निघाल्या. .मात्र कुणीतरी अज्ञात चोरट्यांनी त्याचेवर पाळत ठेवून एकटी असल्याचे पाहून अज्ञात दोन चोरट्यांनी त्यांस रस्त्यावर अडवून जिवे मारण्याची धमकी देऊन अंगावरील दागिने काढून देण्यास सांगितले. महिलेने अंगावरील दागिने काढून देण्यास नकार दिला असता चोरट्यांनी स्वतः त्यांच्या गळ्यातील सात ग्रॅम वजनाचे सोन्याची पोत, कांनातील कुडके व कर्णफुले ओरबाडुन पोबारा केला. चोरट्यांनी कानातील कर्णफुले व अन्य सोन्याची दागिने ओरबडून नेल्याने महिलेच्या उजव्या कानाच्या खालचा भाग तुटून मोठी जखम झाली..Green Revolution : हरितक्रांतीमध्ये शेतकऱ्यांनी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण; आयआयएसईआर संचालक प्रा. भागवत!.चोरट्यांनी चोरलेल्या संबंधित दागिन्याची अंदाजित किंमत तीस हजाराच्या जवळपास असून, लुटमार केल्यानंतर चोरट्यांनी दावरवाडी मार्गे धुम ठोकल्याचे शारदाबाई मोरे यांनी सांगितले. या घटनेचा फोनवरुन त्याच्या कुटुंबियांना देताच कुटुंबातील सदस्य व ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी धाव घेतली, परंतु तोपर्यंत चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. कर्णफुले तोडून घेतल्याने महिलेच्या कानाला जखम झाल्याने त्या महिलेस पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले..या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित , पोलिस उपनिरीक्षक राम बारहाते, पोलिस पाटील एकनाथ काशिद आदिंनी घटनास्थळी धाव घेऊन माहिती घेतली. मात्र चोरटे सापडले नाही. पोलिसांनी यासंबंधी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक राम बाराहते करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.