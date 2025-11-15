Pachod Crime : भरदिवसा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्याला पंचवीस लाखाची रोकड घेऊन जातांना चोरट्यांनी लुटले

पाचोड - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पैठण शाखेतून दावरवाडी (ता. पैठण) येथील शाखेत पंचवीस लाखाची रोख रक्कम घेऊन येणाऱ्या कर्मचाऱ्याला अज्ञात चोरट्यांनी पाठलाग करून पूर्ण रोकड लूटून नेल्याची घटना शनिवारी (ता. १५) सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास पाचोड-पैठण रस्त्यावर दावरवाडी (ता.पैठण) शिवारात घडल्याने सर्वसामान्य नागरिकांत दहशतीचे वातावरण पसरले आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, गणेश आनंदा पहिलवाल (वय-५९ वर्षे) हे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या दावरवाडी (ता.पैठण) शाखेत लिपीक पदावर कार्यरत असून त्यांनी पैठण येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके मधून पंचवीस लाखाची रोकड काढून ही रक्कम गोणीत भरून आपल्या स्कूटी (क्रमांक एम एच २० डी झेड ८३७४) वरून दावरवाडी येथील बँकेत येण्यासाठी निघाले असता राहटगाव फाट्यापासून चेहऱ्यावर रुमालाचा मुखवटा परिधान केलेल्या दोन अज्ञात व्यक्तीनी दुचाकीवरून त्यांचा पाठलाग सुरू केला..गणेश पहिलवान यांना आपला कुणीतरी पाठलाग करीत असल्याचे समजल्याने त्यांनी कोठेही थांबा न घेता ते दावरवाडी शिवारात आले व आजूबाजूला कुणी दिसत नसल्याचे पाहून 'त्या' दुचाकीस्वारांनी बँक कर्मचाऱ्यास ' थांबा-थांबा' म्हणून आवाज दिला. यांनी आपल्या स्कूटीची गती कमी करताच पाठलाग करणाऱ्या 'त्या' दुचाकीवरील पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीने श्री पहिलवान यांच्या दोन्ही पायाच्यामध्ये पैशाने भरलेली गोणी ओढण्यास सुरुवात केली..ओढाताणीत कर्मचारी पहिलवान स्कूटीसह खाली पडले. तोच 'त्या' अज्ञात चोरट्यांनी पंचवीस लाखाची रोकड असलेली गोणी हिसकावून दुचाकीवरून सुसाट डेरा (ता. पैठण) दिशेने पोबारा केला. श्री पहिलवान यांनी आरडाओरड केली असता रस्त्याने जाणारे वाहनधारक, शेतात कामे करणाऱ्या नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली..काहींनी चोरट्यांच्या दिशेने दुचाकीवरून पाठलाग करण्याचा प्रयत्न मात्र चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी झाले. या घटनेनंतर घाबरलेल्या अवस्थेत कर्मचारी गणेश पहिलवान यांनी शाखा अधिकारी लक्ष्मण खरग यांना घडलेल्या या घटनेची मोबाईलद्वारे माहिती दिली.या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडित, पोलीस उपनिरीक्षक राम बाराहते, पोलीस उपनिरीक्षक गोविंद राऊत, पोलीस कर्मचारी मनोज वैद्य, आण्णासाहेब गव्हाणे यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली..पाचोड-पैठण व अन्य रस्त्यावर नाकेबंदी करण्यात आली मात्र काहीएक पुरावा हाती मिळाला नाही. या प्रकरणी पाचोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरटयाविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पाचोड पोलीस करत आहेत.सदरील बँकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी जबाबदार पदाचे व्यक्ती सोडून एका तापुरत्या नेमणूकीस असलेल्या लिपीक कर्मचाऱ्यावर एवढी मोठी रक्कम आणण्याची जबाबदारी कशी सोपवली, संबंधीत कर्मचारी तब्बल पंचवीस लक्ष रुपये चाकी चाकी वाहन, मोटार सायकलवरून न आणता चक्क स्कूटीवरून घेऊन येतो हे पोलिसांना संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलणारे असून पोलिस त्या अनुषंगाने तपास करीत आहे..मागील काही दिवसांपासून पाचोड पोलीस ठाणे हद्दीत चोरी,दरोड्याच्या घटनांचा आलेख वाढला असून त्या गुन्ह्याचा शोध अद्याप गुलदस्त्यात आहे. एकंदरीत पोलिसांनी अनधिकृत उत्पन्नावर भर दिल्याने पोलिसांची जरब घटून गुन्हेगारांचे मनबोल वाढल्याची चर्चा ऐकावयास मिळते. यासंबंधी वरिष्ठांनी पाचोड पोलीस ठाणे हद्दीत जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.