चिंताजनक! मराठवाड्यातील रुग्णसंख्येत घट मात्र मृत्यूदर वाढताच

औरंगाबाद: मराठवाड्यात बुधवारी (ता.१२) दिवसभरात कोरोनाचे (covid 19) चार हजार ३८६ कोरोना रुग्ण आढळले. जिल्हानिहाय वाढलेली रुग्णसंख्येमध्ये बीड १२७०, औरंगाबाद ७११, लातूर ६०१, उस्मानाबाद ५६९, परभणी ४५३, नांदेड ३९८, जालना २४३, हिंगोली १४१ रुग्णांचे निदान झाले आहे.

उपचारादरम्यान १४५ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली. त्यात लातूरमध्ये ३१, औरंगाबाद २७, परभणी २२, बीड १७, नांदेड १६, जालना-उस्मानाबादेत प्रत्येकी १३, हिंगोलीतील सहा जणांचा समावेश आहे. (death rate in marathwada higher decrease in new cases covid 19)

सिल्लोड येथील महिला (वय २१), लाडसावंगी येथील पुरुष (५५), देऊळगाव येथील महिला (६५) पैठण येथील महिला (५०), सोयगाव येथील महिला (५३), गंगापूर येथील पुरुष (८३), वैजापूर येथील पुरुष (७५), कन्नड येथील पुरुष (७३), वैजापूर येथील महिला (४०), डोनगाव येथील महिला (६५), नंदनवन कॉलनी येथील महिला (३४), पैठण येथील महिला (६०), पैठण येथील महिला (८७), वारखेड येथील पुरुष (३०), सातारा परिसरातील पुरुष (८५) सिल्लोड येथील पुरुष (५०), खेडा येथील महिला (६७), पैठण येथील पुरुष (७०),

खुलताबाद येथील पुरुषाचा (८०) घाटी रुग्णालयात मृत्यू झाला. उदय कॉलनी भोईवाडा येथील महिलेचा (७५) जिल्हा रुग्णालयात तर शिवशंकर कॉलनी येथील पुरुष (५९), सिडको एन-७ येथील पुरुष (६३), साईनगर सिडको एन-६ येथील पुरुष (७३), पुरणगील, वैजापूर येथील पुरुष (९७), एमआयडीसी वाळूज येथील महिला (५४), चाऊस गल्ली बिडकीन येथील पुरुष (३७), अंधारी- सिल्लोड येथील पुरुषाचा (८५) खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला.

