Islapur News : बँकेच्या कर्जाला कंटाळुन एका शेतकऱ्याने गळफास घेऊन संपविले जीवन

एका शेतकऱ्याने बँकेच्या कर्जाला कंटाळुन झाडाला दोरी बांधून फाशी घेऊन जीवन संपविल्याची धकादायक घटना घडली.
प्रमोद जाधव
ईस्लापुर - मौजे बोधडीच्या शेत शिवारात एका शेतकऱ्याने बँकेच्या कर्जाला कंटाळुन आज दिनांक २५ रोजी सकाळी झाडाला दोरी बांधून फाशी घेऊन जीवन संपविल्याची धकादायक घटना सकाळी साडेआठ ते नऊ वाजेच्या सुमारास घडल्याची माहिती किनवट पोलिसांनी दिली.

