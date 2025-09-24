MLA Sanjana Jadhav : ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करा

कन्नड - मराठवाड्यासह कन्नड-सोयगाव तालुक्यात गेल्या काही दिवसांपासून झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हातातोंडाशी आलेली पिके पूर्णपणे उध्वस्त झाली आहेत. अनेक जनावरे मृत्यूमुखी पडली, शेतकऱ्यांची राहती घरे कोसळली. नदीकाठची शेतीदेखील वाहून गेली आहे..त्यामुळे शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीची आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी आमदार संजना जाधव यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सकारात्मकता दाखवून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी योग्य ती पावले लवकरच उचलली जातील, असे आश्वासन दिल्याचे आमदार संजना जाधव यांनी सांगितले..राष्ट्रवादी काँग्रेसची निवेदनाव्दारे मागणी -कन्नड तालुक्यात गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सर्व महसुली मंडळांतील मका, सोयाबीन, ऊस, अद्रक, तुर, भुईमुग, भाजीपाला, फळबागा यांसारखी प्रमुख पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे तालुक्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने माजी आमदार नितीन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तहसील कार्यालयाकडे बुधवारी (ता.२४) निवेदनाद्वारे करण्यात आली..तालुक्यातील सर्व महसुली मंडळांमध्ये सरसकट पंचनामे करून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या स्वरूपात मदत करावी, तसेच सध्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ अर्जावर आधारित नव्हे तर सरसकट पंचनामे करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आर्थिक मदत जमा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे पुरात वाहून गेलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना तात्काळ मदत द्यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले..या निवेदनावर माजी आमदार नितीन पाटील, महिला जिल्हाध्यक्षा स्वाती कोल्हे, तालुका अध्यक्ष कैलास अकोलकर, साहेबराव अकोलकर, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष अहेमद अली, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष आप्पासाहेब गायके, रावसाहेब निकम, सुरेश डोळस, संदीप बोलधने आदी पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.