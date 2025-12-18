Success Story: औषधनिर्माता परीक्षेत २०० पैकी १८८ गुण मिळवून दीपक पांचाळ महाराष्ट्रात प्रथम

लातूर : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातर्फे औषधनिर्माता पदासाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत लातूरमधील चन्नबसवेश्वर फार्मसी पॉलीटेक्निकमधील दीपक पांचाळ हा विद्यार्थी महाराष्ट्रात प्रथम आला. या स्पर्धात्मक परीक्षेत एकूण २०० गुणांपैकी १८८ गुण प्राप्त करत त्याने सर्वोच्च स्थान पटकावले..वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय मुंबईतर्फे औषधनिर्माता पदासाठी एकूण सत्तावन्न हजार डी.फार्मसी, बी.फार्मसी, एम.फार्मसी व तत्सम शैक्षणिक अहर्ता प्राप्त परिक्षार्थीच्या ऑफलाईन पद्धतीने घेतल्या गेलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेत पांचाळ याने हे यश मिळवले..ग्रामीण भागातील सामान्य कुटुंबातील या विद्यार्थ्याने जिद्ध, चिकाटी व सातत्यपूर्ण परिश्रमाच्या बळावर हे यश मिळवले असून जिल्ह्यातील फार्मसी क्षेत्रातील कार्यरत सर्वांसाठी हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे प्राचार्य डॉ. संजय थोंटे यांनी सांगितले. या यशाबद्दल पांचाळ याचे संस्थेचे सचिव भीमाशंकर देवनीकर, विजयकुमार मठपती, सिद्धेश्वर हलकुडे, डॉ. अशोक सांगवीकर, ॲड. गुरुनाथ मळभागे, सिद्धया स्वामी, डॉ. थोंटे यांनी अभिनंदन केले..Success Story: रोहित पालची स्पर्धा परीक्षेत उत्तुंग भरारी; राज्यात प्रथम, सहायक वनसंरक्षक पदावर होणार नियुक्ती.पांचाळ याने आरोग्य मंत्रालयातर्फे नवी दिल्ली घेण्यात आलेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस येथील पदासाठी व रेल्वे मंत्रालयामार्फत अंतर्गत रेल्वे भरती मंडळाद्वारे आयोजित औषधनिर्माता पदासाठी यापूर्वीच घवघवीत यश मिळवले आहे. अभ्यासामधील सातत्य, प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन त्यामुळेच हे यश मिळत असल्याची भावना पांचाळ याने व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.