मराठवाडा

Success Story: औषधनिर्माता परीक्षेत २०० पैकी १८८ गुण मिळवून दीपक पांचाळ महाराष्ट्रात प्रथम

Deepak Panchal Tops Maharashtra in Pharmacist Exam: लातूरचा दीपक पांचाळ औषधनिर्माता परीक्षेत महाराष्ट्रात प्रथम स्थान मिळवून शिक्षण क्षेत्रात गौरव मिळवला. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि चिकाटीच्या बळावर हे यश मिळाले.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातर्फे औषधनिर्माता पदासाठी घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत लातूरमधील चन्नबसवेश्वर फार्मसी पॉलीटेक्निकमधील दीपक पांचाळ हा विद्यार्थी महाराष्ट्रात प्रथम आला. या स्पर्धात्मक परीक्षेत एकूण २०० गुणांपैकी १८८ गुण प्राप्त करत त्याने सर्वोच्च स्थान पटकावले.

Loading content, please wait...
exam
education
AIIMS
motivational story
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com